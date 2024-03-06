https://ria.ru/20240306/ukraina-1931347355.html

Глава МИД Франции поставил под сомнение способность ЕС поддерживать Украину

Глава МИД Франции поставил под сомнение способность ЕС поддерживать Украину - РИА Новости, 06.03.2024

Глава МИД Франции поставил под сомнение способность ЕС поддерживать Украину

В Европе есть сомнения о способности ЕС поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в эфире телеканала TF1. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T01:48

2024-03-06T01:48

2024-03-06T01:57

в мире

украина

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стефан сежурне

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евросоюз

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. В Европе есть сомнения о способности ЕС поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в эфире телеканала TF1. "Сегодня мы достигли рубежа, который породил неуверенность в Европе, в том числе, в отношении России и ее возможности выиграть войну… Есть сомнения в нашей возможности поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Не нужно скрывать это от французов. В первую очередь, это неясность с выборами в США, что заставляет нас задаться вопросом, будут ли американцы с нами завтра? А также в плане нашей собственной способности продержаться на фоне влияния России на наше общественное мнение", - сказал министр. По его словам, в этот "исторический момент" необходимо усилить поддержку Украины. В опубликованном на прошлой неделе опросе Ifop для издания Figaro сообщается, что лишь 9% французов верят в то, что Украина способна одержать победу. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Его слова подверглись острой критике со стороны всех политических сил во Франции, а также ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

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в мире, украина, франция, стефан сежурне, нато, евросоюз, эммануэль макрон