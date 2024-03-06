https://ria.ru/20240306/ukraina-1931345921.html

Дипломат рассказала, как США и ЕС обучают хакеров на Украине

Дипломат рассказала, как США и ЕС обучают хакеров на Украине - РИА Новости, 06.03.2024

Дипломат рассказала, как США и ЕС обучают хакеров на Украине

Отряды киберкомандования США и киберсил ЕС посещают Украину, где обучают местных хакеров, заявила представитель РФ Ирина Тяжлова на седьмой сессии Рабочей... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T01:06

2024-03-06T01:06

2024-03-06T01:06

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ООН, 6 мар - РИА Новости. Отряды киберкомандования США и киберсил ЕС посещают Украину, где обучают местных хакеров, заявила представитель РФ Ирина Тяжлова на седьмой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ 2021-2025. "Киев выступает агрессором в информационном пространстве благодаря помощи, которую он получает от Запада. На Украину направляются отряды киберкомандования США и многонациональных киберсил ЕС, которые обучают и координируют хакеров, собирают данные о способах взлома и уязвимостях российских систем для последующей передачи Пентагону и АНБ, натовским военным структурам", - сказала Тяжлова. При этом, по ее словам, создаются форматы содействия "режиму Зеленского" для использования информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях. "В частности, под эту задачу "заточен" созданный в декабре 2023 года Таллинский механизм. Западные IT-корпорации нанимаются их правительствами для оказания материально-технического содействия для укрепления информбезопасности госучреждений, тиражирования отчетов и докладов с бездоказательными обвинениями России в "киберагрессии", - указала Тяжлова. Как отметила дипломат, продукты этих компаний, например MOBILedit Forensic от Compelson, позволяющие несанкционированно извлекать защищенные данные из личных устройств связи, используются для перехвата переписки российских граждан.

https://ria.ru/20240214/khakery-1927214978.html

https://ria.ru/20240123/khakery-1922977987.html

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в мире, сша, украина, россия, евросоюз, оон, министерство обороны сша, технологии