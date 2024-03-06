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"Большая угроза". Американский офицер назвал настоящего врага США - РИА Новости, 06.03.2024
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06:08 06.03.2024 (обновлено: 11:32 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/ugroza-1931356541.html
"Большая угроза". Американский офицер назвал настоящего врага США
"Большая угроза". Американский офицер назвал настоящего врага США - РИА Новости, 06.03.2024
"Большая угроза". Американский офицер назвал настоящего врага США
Соединенным Штатам следует прекратить развязывать войны в других государствах и сосредоточиться на внутренней политике, написал экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T06:08
2024-03-06T11:32
в мире
сша
техас
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Соединенным Штатам следует прекратить развязывать войны в других государствах и сосредоточиться на внутренней политике, написал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Пора прекратить вести войны за океаном! Мы сталкиваемся с куда более серьезной угрозой внутри страны", — отметил он.По мнению полковника, настоящий враг американского народа возглавляет страну."Людям нужно понять, что враг находится в Вашингтоне, именно он затягивает страну в болото", — подытожил американский офицер.Накануне Макгрегор высказал мнение, что последнее, что сейчас нужно Штатам, — это война с кем бы то ни было. Свое заявление он сделал на фоне продолжающегося миграционного кризиса на американской южной границе. Новый виток обострения начался после того, как Верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт вместе с губернаторами-республиканцами еще 25 американских штатов обвинили президента Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией.США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц.
https://ria.ru/20240303/tekhas-1930791543.html
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в мире, сша, техас, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Техас, Джо Байден, Министерство обороны США
"Большая угроза". Американский офицер назвал настоящего врага США

Макгрегор: настоящий враг США находится в Вашингтоне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканские флаги возле монумента Вашингтона
Американские флаги возле монумента Вашингтона - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Американские флаги возле монумента Вашингтона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Соединенным Штатам следует прекратить развязывать войны в других государствах и сосредоточиться на внутренней политике, написал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Пора прекратить вести войны за океаном! Мы сталкиваемся с куда более серьезной угрозой внутри страны", — отметил он.
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По мнению полковника, настоящий враг американского народа возглавляет страну.
«
"Людям нужно понять, что враг находится в Вашингтоне, именно он затягивает страну в болото", — подытожил американский офицер.
Накануне Макгрегор высказал мнение, что последнее, что сейчас нужно Штатам, — это война с кем бы то ни было. Свое заявление он сделал на фоне продолжающегося миграционного кризиса на американской южной границе. Новый виток обострения начался после того, как Верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт вместе с губернаторами-республиканцами еще 25 американских штатов обвинили президента Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией.
США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц.
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