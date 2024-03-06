https://ria.ru/20240306/udar-1931568103.html

Российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы

Российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы - РИА Новости, 06.03.2024

Российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы

Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:21

2024-03-06T19:21

2024-03-06T20:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

греция

россия

одесса

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны."Сегодня в 11:40 мск Вооруженными силами России нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве.Уточняется, что цель достигнута, объект противника поражен.Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" передавал сообщение о взрыве в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. При этом издание "Страна.ua" писало, что в этот момент там мог находиться президент Украины Владимир Зеленский, поскольку "очевидцы видели его кортеж".Эту информацию косвенно подтвердили греческие СМИ. Портал Newsit.gr сообщал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис планирует посетить Одессу и встретиться там с главой киевского режима, чей кортеж, по данным издания "Прото тема", подвергся ракетной атаке незадолго до этого.Позднее 7 канал. Новости Одессы опубликовал фрагменты брифинга президента Украины и премьера Греции, во время которого Зеленский заявил, что не только слышал, но и видел удар в Одессе. Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

https://ria.ru/20240306/rossiya-1931516568.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

греция

россия

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, греция, россия, одесса, владимир зеленский, кириакос мицотакис, украина