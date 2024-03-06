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Российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:21 06.03.2024 (обновлено: 20:40 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/udar-1931568103.html
Российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы
Российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы - РИА Новости, 06.03.2024
Российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы
Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:21
2024-03-06T20:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
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россия
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владимир зеленский
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны."Сегодня в 11:40 мск Вооруженными силами России нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве.Уточняется, что цель достигнута, объект противника поражен.Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" передавал сообщение о взрыве в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. При этом издание "Страна.ua" писало, что в этот момент там мог находиться президент Украины Владимир Зеленский, поскольку "очевидцы видели его кортеж".Эту информацию косвенно подтвердили греческие СМИ. Портал Newsit.gr сообщал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис планирует посетить Одессу и встретиться там с главой киевского режима, чей кортеж, по данным издания "Прото тема", подвергся ракетной атаке незадолго до этого.Позднее 7 канал. Новости Одессы опубликовал фрагменты брифинга президента Украины и премьера Греции, во время которого Зеленский заявил, что не только слышал, но и видел удар в Одессе. Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, греция, россия, одесса, владимир зеленский, кириакос мицотакис, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Греция, Россия, Одесса, Владимир Зеленский, Кириакос Мицотакис, Украина
Российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы

МО: ВС России нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям
Боевая стрельба по целям - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны.
"Сегодня в 11:40 мск Вооруженными силами России нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве.
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Уточняется, что цель достигнута, объект противника поражен.
Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" передавал сообщение о взрыве в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. При этом издание "Страна.ua" писало, что в этот момент там мог находиться президент Украины Владимир Зеленский, поскольку "очевидцы видели его кортеж".
Эту информацию косвенно подтвердили греческие СМИ. Портал Newsit.gr сообщал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис планирует посетить Одессу и встретиться там с главой киевского режима, чей кортеж, по данным издания "Прото тема", подвергся ракетной атаке незадолго до этого.
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Позднее 7 канал. Новости Одессы опубликовал фрагменты брифинга президента Украины и премьера Греции, во время которого Зеленский заявил, что не только слышал, но и видел удар в Одессе.
Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.
При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы УкраиныГрецияРоссияОдессаВладимир ЗеленскийКириакос МицотакисУкраина
 
 
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