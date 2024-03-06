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Российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы
Российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы - РИА Новости, 06.03.2024
Российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы
Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:21
2024-03-06T19:21
2024-03-06T20:40
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны."Сегодня в 11:40 мск Вооруженными силами России нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве.Уточняется, что цель достигнута, объект противника поражен.Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" передавал сообщение о взрыве в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. При этом издание "Страна.ua" писало, что в этот момент там мог находиться президент Украины Владимир Зеленский, поскольку "очевидцы видели его кортеж".Эту информацию косвенно подтвердили греческие СМИ. Портал Newsit.gr сообщал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис планирует посетить Одессу и встретиться там с главой киевского режима, чей кортеж, по данным издания "Прото тема", подвергся ракетной атаке незадолго до этого.Позднее 7 канал. Новости Одессы опубликовал фрагменты брифинга президента Украины и премьера Греции, во время которого Зеленский заявил, что не только слышал, но и видел удар в Одессе. Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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Российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы
МО: ВС России нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы