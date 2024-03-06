https://ria.ru/20240306/uchenye-1931347026.html

Фурсенко рассказал о сотрудничестве с учеными из Ирана

Фурсенко рассказал о сотрудничестве с учеными из Ирана - РИА Новости, 06.03.2024

Фурсенко рассказал о сотрудничестве с учеными из Ирана

Ученые из Ирана заинтересованы в работе на российских установках класса "мегасайенс" и будут на них работать, также ведутся активные переговоры с Китаем, есть... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T01:42

2024-03-06T01:42

2024-03-06T01:42

россия

иран

китай

андрей фурсенко

курчатовский институт

в мире

наука

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Ученые из Ирана заинтересованы в работе на российских установках класса "мегасайенс" и будут на них работать, также ведутся активные переговоры с Китаем, есть интерес и со стороны ученых стран СНГ, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Андрей Фурсенко. "Иранские ребята, они заинтересованы и будут работать, я могу сказать, что с Китаем ведутся активные переговоры, у нас наши СНГшники готовы и хотят работать вместе. Причем это многие люди, которые получали образование в России", - сказал Фурсенко в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что одним из "центров притяжения" является Курчатовский институт, он играет роль "консолидирующего звена". В свою очередь руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Никита Марченков напомнил, что в России существует международная ассоциация, которая развернута вокруг самого мощного в мире исследовательского реактора нейтронов ПИК. На сегодняшний день в эту ассоциацию уже вступил ряд зарубежных государств, например Белоруссия, Узбекистан, Иран. "Сейчас еще несколько стран готовятся вступать, самое интересное, что эта ассоциация планируется к расширению, то есть это будет ассоциация не только относительно реактора, но и всех мегаустановок, которые работают на территории Российской Федерации", - заключил Марченков. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия приглашает к сотрудничеству ученых из других стран для работы на своих научных установках класса "мегасайенс". Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/nauka-1931346689.html

россия

иран

китай

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россия, иран, китай, андрей фурсенко, курчатовский институт, в мире, наука, всемирный фестиваль молодежи — 2024