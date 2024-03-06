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Женщинам на Всемирном фестивале молодежи подарили тюльпаны перед 8 марта

Женщинам на Всемирном фестивале молодежи подарили тюльпаны перед 8 марта - РИА Новости, 06.03.2024

Женщинам на Всемирном фестивале молодежи подарили тюльпаны перед 8 марта

Не менее 12 тысяч тюльпанов вручили участницам Всемирного фестиваля молодежи в преддверии Международного женского дня 8 марта, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:04

2024-03-06T18:04

2024-03-06T18:07

общество

россия

донбасс

всемирный фестиваль молодежи — 2024

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Не менее 12 тысяч тюльпанов вручили участницам Всемирного фестиваля молодежи в преддверии Международного женского дня 8 марта, передает корреспондент РИА Новости. Международный женский день отмечается в России 8 марта. Организация проводилась в рамках акции "Вам, любимые!". В среду участницы разных стран шествуют по международному "аэропорту" фестиваля и в Городе молодежи мира с желтыми, белыми и розовыми тюльпанами. "Двенадцать тысяч тюльпанов мы раздаем сегодня, и вот раздали почти все", - сказала РИА Новости волонтер, вручавшая цветы прекрасному полу фестиваля. Наравне с приближающимся праздником в Сириусе все еще проводятся сессии, деловые мероприятия, панельные дискуссии, в "аэропорту" фестиваля работают выставочные стенды, молодежь собирается на экологической тропе Росатома, знакомится с работами художников с Донбасса, устраивает чаепитие у ядерного самовара, функционирует арт-выставка, тематические пространства. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/prazdnik-1848743509.html

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общество, россия, донбасс, всемирный фестиваль молодежи — 2024, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)