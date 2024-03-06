Когда и как сажать тюльпаны в 2024 году: советы цветоводов
Посадка тюльпанов
Оглавление
- Посадка тюльпанов
- Когда сажать тюльпаны
- По сезону
- По региону
- По лунному календарю
- Куда можно сажать
- Открытый грунт
- Контейнеры
- Горшки
- Виды и сорта тюльпанов
- Подготовка луковиц для посадки
- Выбор и подготовка почвы
- Глубина посадки
- Правила посадки
- Как правильно ухаживать за тюльпанами
- Температурный режим
- Полив
- Подкормки
- Пересадка
- Размножение
- Тюльпаны после цветения
- Уход после цветения
- Когда выкапывать
- Борьба с болезнями и вредителями
- Хранение луковиц тюльпанов
- Ошибки в посадке
- Советы опытных огородников
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Тюльпаны - цветы очень красивые, но достаточно прихотливые. Весной опытные садоводы начинают сажать луковицы в открытый грунт, горшки или контейнеры. Когда посадить тюльпаны по лунному календарю, сроки их цветения, необходимые для хорошего роста условия и ошибки - в материале РИА Новости.
Посадка тюльпанов
Оптимальным садоводы считают время посадки, когда температура почвы не ниже 9-10 °C. Тюльпаны довольно устойчивы к холоду. Однако если вернутся низкие зимние температуры, это может замедлить рост. Иногда тюльпаны сажают осенью, так как снег защищает побеги от сильного холода. Ростки обычно начинают появляться из земли в конце зимы или ранней весной.
Когда сажать тюльпаны
Луковицы тюльпанов можно сажать с середины октября, но ноябрь считается наилучшим временем. Некоторые сорта тюльпанов высаживают весной.
По сезону
Тюльпаны - одни из немногих цветов, которые можно высаживать в разное время года.
Если садовод решил посадить луковицы весной, это нужно делать до того, как станет тепло.
Нужно охладить луковицы в холодильнике перед посадкой, в идеале в течение 12 недель. Выбрать участок, который частично затенен; почва там будет прохладнее, чем в солнечных местах. Средняя ночная температура не должна быть выше 8°C. Сажать тюльпаны следует на расстоянии 7-9 см друг от друга.
© Depositphotos.com / michal812Выращивание тюльпанов в открытом грунте
© Depositphotos.com / michal812
Выращивание тюльпанов в открытом грунте
- Осенью
Луковицы тюльпанов высаживают осенью до того, как земля замерзнет. При посадке сортов с разным временем цветения стоит обратить внимание на период созревания (его часто указывают на упаковке), он различается в зависимости от видов тюльпанов.
По региону
Посадка луковичной культуры на зиму в оптимальное время значительно увеличивает шансы на получение красивых и крепких цветов, луковицы которых можно пересаживать и на следующий год. Если сажать растение слишком поздно, оно не успевает укорениться и вымерзает зимой. Так как в регионах России заморозки наступают в разное время, рекомендуемый период для посадки тюльпанов также варьируется:
- Подмосковье - середина сентября;
- Ленинградская область - вторая декада сентября;
- Краснодарский край - начало ноября;
- Северный Урал - с первой декады сентября;
- Южный Урал - до третьей декады октября;
- Сибирь - с первой декады сентября.
По лунному календарю
В первый месяц осени важно следить за фазами Луны для своевременной посадки луковичных растений. Убывающая Луна наиболее благоприятна для тюльпанов.
Ежегодно оптимальное время для посадки - вторая половина сентября. В этом году по лунному календарю тюльпаны весной следует сажать в эти даты:
- апрель — 1-6; 26-30;
- май — 1-6; 25-31.
Куда можно сажать
Три самых распространенных способа посадки: в открытом грунте, в контейнерах и горшках.
Открытый грунт
Для посадки тюльпанов в грунт почва должна быть слабощелочной или нейтральной, удобренной древесной золой и перепревшим компостом. Луковицы заглубляют до 15 см, слегка вдавливая в подготовленные борозды, сверху тщательно засыпают землей, мульчируют торфом. Таким способом тюльпаны можно выращивать даже начинающим цветоводам.
Контейнеры
Чтобы вырастить луковицы в контейнере (неважно, весной или осенью), необходимо посадить их на расстоянии 9-19 см друг от друга, поместив их в почву заостренными концами вверх. Поскольку контейнеры часто имеют ограниченное пространство, также можно поэкспериментировать с размещением луковиц ближе друг к другу, но нужно убедиться, что они не соприкасаются. Затем необходимо полить их один раз и ждать. Если холода слишком сильные, можно перенести ёмкости в помещение, позволив им провести зиму в прохладном месте, например, в неотапливаемом гараже или подвале. После того, как тюльпаны зацвели, не стоит срезать листву. Нужно оставить ее до тех пор, пока она полностью не засохнет и не пожелтеет, затем срезать.
Горшки
Сажать луковицы тюльпанов в горшки следует в конце октября, ноябре и декабре. Нужно использовать хороший компост без торфа и убедиться, что емкость хорошо дренируется.
© Depositphotos.com / ParStud Выращивание тюльпанов в горшке
© Depositphotos.com / ParStud
Выращивание тюльпанов в горшке
Чтобы получить плотную и цветущую весеннюю композицию в горшках, лучше всего уложить луковицы в то, что голландцы называют “лазаньей” – несколько слоев один поверх другого с компостом между ними. Самые крупные и поздние цветущие луковицы уходят вглубь, перемещаясь к самым маленьким и ранним в верхнем слое. Появляющиеся побеги нижнего слоя огибают все, на что они натыкаются, и продолжают расти.
Сделав это таким образом, нужно посадить луковицы немного дальше друг от друга, на расстоянии 2-3 см.
После цветения следует высадить луковицы в грунт до лета. Листву оставить нетронутой, но удалить все мертвые цветы, чтобы тюльпан не тратил энергию впустую, пытаясь произвести семена.
Виды и сорта тюльпанов
Тюльпан относится к семейству Лилейных. Этот луковичный многолетник - один из самых распространенных весенних цветов. К началу лета листья у него отмирают. Существуют разные сорта тюльпанов:
- Тюльпаны раноцветущие. Они сильны и выносливы, не боятся холодной погоды, поэтому очень популярны в России. Достигают высоты 40 см. Цветы имеют форму стакана или чаши и полностью раскрываются. В расцветке преобладают яркие и теплые желто-красные тона. Цветение начинается примерно в середине апреля.
- Тюльпаны среднецветущие. Все тюльпаны, цветущие с конца апреля и в течение мая, называются среднецветущими. Это сорта с крупными цветками и голубовато-зелеными листьями. Их ценят в основном за размер цветков и двухцветные бутоны.
- Тюльпаны поздноцветущие. Эта группа является самой многочисленной и разнообразной. В нее вошли семь классов — простые, лилиецветные, бахромчатые, зеленоцветные, “Рембрандт”, попугайные, махровые. Поздноцветущими являются тюльпаны, которые растягивают время цветения на поразительный срок — почти до середины лета. Их расцветки разнообразны.
- Тюльпаны видовые и ботанические. Ботанические тюльпаны - это особый класс, объединяющий природные виды, которые все еще растут в дикой природе в Центральной Азии, Иране, Турции, северной Индии и Восточной Европе. Кроме того, это сорта и гибриды, созданные на основе диких тюльпанов. Луковицы почти всегда имеют целую наружную оболочку, и на ней не появляются пятна. В целом такие тюльпаны обладают высокой устойчивостью к различным заболеваниям, характерным для луковичных растений.
Подготовка луковиц для посадки
Подготовка тюльпанов к посадке - процедура, от правильности которой зависит будущая всхожесть растений, их здоровый рост и яркость окраски. Обработка луковиц перед посадкой включает в себя несколько этапов:
- очистка от шелухи;
- сортировка;
- дезинфекция;
- обработка луковиц с незначительными повреждениями.
Больные или поврежденные луковицы, которые жалко выбрасывать, тоже можно сажать, но отдельно от здоровых, чтобы исключить возможность заражения. Перед посадкой нужно срезать с луковицы поврежденный участок, стараясь не повредить внутренний слой чешуек, затем замочить в растворе марганцовки, высушить и после этого сажать.
Выбор и подготовка почвы
Окультуренные, плодородные суглинистые и супесчаные почвы считаются лучшими для выращивания тюльпанов. Тяжелые суглинистые и глинистые также подходят, но предварительно в них вносят песок, торф и другие органические удобрения. Добавление этих компонентов разрыхляет почву, улучшает ее аэрацию.
Глубина посадки
Глубина посадки тюльпанов зависит от размера луковиц. Крупные высаживают на глубину 12-14 см, мелкие - 6-8 см. Не рекомендуется делать лунку глубже 15 см: так не смогут прорасти побеги.
Правила посадки
Тюльпаны высаживают осенью или весной, и следует иметь в виду, что им понадобится три-четыре недели, чтобы укорениться. Слишком ранняя посадка может привести к тому, что цветы прорастут слишком рано, наступление морозов может их погубить. Участок для тюльпанов должен быть хорошо освещен, осушен и защищен от сильного ветра.
© Depositphotos.com / 279photo.gmail.comВыращивание тюльпанов в тепличном хозяйстве
© Depositphotos.com / 279photo.gmail.com
Выращивание тюльпанов в тепличном хозяйстве
Как правильно ухаживать за тюльпанами
Правильный уход поможет сохранить луковицы в хорошем состоянии до следующей посадки. Опытные садоводы хранят их несколько лет без утраты лучших качеств цветов. Для этого нужно следить за тюльпанами во время вегетации, после цветения и после выкопки.
Температурный режим
Тюльпаны вегетируют в широком диапазоне температур - от 2 до 30°C. В начале роста они выдерживают морозы до -18°, но позже, когда появляются бутоны и тюльпаны цветут, - только до минус 5-6°. В целом эти цветы выдерживают достаточно низкие температуры, поэтому их и можно высаживать и осенью, и весной.
Полив
В период вегетации и цветения тюльпанам требуется достаточное увлажнение почвы, но главное не переусердствовать - это может вызвать болезни и замедлить рост растения. Кроме того, избыток воды приводит к появлению трещин на луковицах, что ухудшает их качество.
Тюльпаны поливают нечасто, до трех раз за вегетационный период, это касается даже южных регионов. Вода должна проникать в почву на глубину до 35 см, где расположены корни луковиц. Полив нужен обильный.
Подкормки
Тюльпаны нуждаются в подкормке три-четыре раза за сезон. Каждое удобрение связано с жизненными циклами растений. Первую подкормку проводят ранней весной, как только земля оттаивает. Вторая возможна сразу после появления бутонов. Третью рекомендуется проводить в начале цветения. Можно также удобрить тюльпаны в четвертый раз – когда они зацветут. Прежде всего, как и большинству растений, тюльпанам требуется комплекс NPK - это азот, фосфор и калий. Однако и другие микроэлементы лишними не будут, здесь уже все зависит от сорта цветов.
© Pixabay / Carola68Луковицы тюльпанов
© Pixabay / Carola68
Луковицы тюльпанов
Пересадка
Сроки пересадки тюльпанов часто определяются особенностями самого растения. Лучше всего делать это осенью: примерно с 10 сентября по 10 октября. Посаженные в это время тюльпаны успеют плотно укорениться на новом месте и подготовиться к зиме, а весной начнут своевременно цвести.
Размножение
Тюльпаны размножаются двумя способами: семенами и вегетативно, то есть с помощью луковиц. Семена в основном используются для выведения новых сортов, а также для получения цветов, пригодных для жизни в более суровом климате. Размножение с помощью луковиц - классический способ любого садовода, так можно сохранить качества любимых сортов.
Тюльпаны после цветения
Чтобы сохранить красоту бутонов каждый год, необходимо обрезать тюльпаны после каждого цветения. Это связано с тем, что в течение вегетационного периода растение образует под землей новую молодую луковицу, внутри которой зарождаются побег и цветок.
Уход после цветения
В конце цветения луковицы тюльпанов должны завершить полный цикл развития. Следует продолжать их поливать, но умеренно. При последнем поливе можно добавить кальциево-фосфорную подкормку, около 30 г на м². Если листья пожелтели, но еще не завяли, их нельзя срезать.
Когда выкапывать
Если чешуйки луковицы стали желтовато-коричневыми, процесс созревания завершен. На взрослых луковицах можно даже увидеть корни. В центральной России тюльпаны собирают во второй половине июня. Но чтобы не ошибиться, достаточно проверить, пожелтела ли вся наземная часть - если да, то можно смело выкапывать луковицу, больше в этом году давать побегов она не будет.
Собранные тюльпаны
Борьба с болезнями и вредителями
Зачастую садоводы сталкиваются с болезнями и вредителями тюльпанов. Важно предупредить заболевания и повреждения цветов, а особенно луковиц, иначе они не смогут вырасти не только в этот, но и в последующие годы. Среди наиболее часто встречающихся опасностей для этих цветов:
- Корневой луковый клещ. Он повреждает луковицы в период вегетации и во время хранения. Клещи живут в почве, на растительных остатках, заселяют посаженные луковицы. Тюльпаны сразу приостанавливают свой рост, листья желтеют и вянут. Клещи очень любят влагу: в хранилищах вредитель размножается при влажности 80%. Когда воздух становится суше, развитие паукообразного прекращается и оно переходит в стадию покоя, и тогда его трудно уничтожить.
- Медведка - прямокрылое насекомое, особенно распространенное в южных регионах страны. Личинки и взрослые насекомые зимуют на глубине до 1 м, поедают подземные части тюльпанов и обрывают корни при прокладке ходов в земле.
- Луковая журчалка - двукрылое насекомое, которое поедает нижнюю часть луковицы, превращая ее в гнилую в течение месяца. На поврежденных растениях листья сначала увядают, а затем отмирают. Личинки зимуют в луковице, весной вырастают слабые цветы с пожелтевшими листьями.
- Тля селится колониями на нижней стороне листьев, цветоносах, бутонах. Они высасывают сок и загрязняют растения. Тюльпаны, поврежденные тлей, сильно деформируются, кроме того, насекомые могут распространять вирусные заболевания.
- Слизни и разные виды червей также вредят тюльпанам: они поедают растительную ткань. Цветы без листьев погибают.
Сбор тюльпанов в преддверии праздника 8 Марта
Среди инфекционных болезней тюльпанов можно выделить следующие:
- Серая гниль повреждает подземную и наземную части растения. Она может заразить тюльпаны во время хранения. Пораженные луковицы дают слабые побеги и плохо развиваются.
- Белая гниль - это заболевание тюльпанов, которое поражает шейку луковицы, а затем распространяется вверх и вниз по всему растению. Стебель и луковица покрыты белым налетом, поражающим здоровые побеги.
- Фузариозная гниль - это влажная гниль, которая вызывает массовое загнивание молодых побегов после таяния снега. Между чешуйками появляется розовый налет с характерным сильным запахом.
- Пенициллиоз поражает тюльпаны при механических повреждениях и несоблюдении условий хранения. Он может развиться при чрезмерной влажности в период вегетации. На луковицах появляются яркие желто-коричневые пятна с обильным голубоватым налетом.
- Пестролепестность - вирусное заболевание тюльпанов, характеризующееся изменением окраски цветков. Они становятся пятнистыми, с белым или желтым рисунком. Со временем цветки и луковицы становятся меньше, сорт вырождается. Вирус передается вместе с соком тлей и другими насекомыми, живущими в луковице.
- Болезнь Августа вызывается вирусом некроза табака. Вирус передается через грибок, который не повреждает сами тюльпаны, но живет на корнях других растений. Заболевание проявляется искривлением стебля, полосатостью цветка, темными пятнами на луковицах.
Хранение луковиц тюльпанов
Выкопанные и отсортированные луковицы помещают в решетчатые ящики и сушат в течение двух-трех дней под навесом. Затем их раскладывают в два ряда, устилают газетами и отправляют в умеренно теплое и проветриваемое место. Там цветы будут храниться до следующей посадки.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСбор тюльпанов в тепличном комплексе компании "Сибирские газоны" в Новосибирской области
Сбор тюльпанов в тепличном комплексе компании "Сибирские газоны" в Новосибирской области
Ошибки в посадке
При посадке тюльпанов даже опытные садоводы могут совершить ошибки. Конечно, для всех сортов условия должны быть индивидуальные, к тому же они зависят от региона. Однако некоторые ошибки могут навредить росту любого вида:
- 1.Опоздание с посадкой. Если сажать тюльпаны слишком поздно осенью, они могут замерзнуть. Это не позволит цветам укорениться, из-за чего они могут погибнуть во время зимних морозов. Если, несмотря на холод, растениям удастся пустить корни, то весной они будут расти гораздо хуже, чем обычно. Чтобы избежать этих проблем, необходимо сажать тюльпаны до того, как начнутся заморозки, а температура земли днем опустится ниже 7°C.
- 2.Высадка в местах скопления воды. Если выращивать тюльпаны в низине, где скапливается много воды, то цветы сгниют и не доживут до весны. В таком месте также не стоит сажать их в весенний период, так как эффект будет аналогичным.
- 3.Неправильное распределение луковиц. Если тюльпаны будут расти на круглой клумбе, то все крупные луковицы следует высадить в центре, а мелкие - по ее краю. Разместив тюльпаны наоборот, можно получить непропорциональную клумбу с "провалом" в самом центре. Аналогичным образом стоит высаживать цветы на квадратной или прямоугольной клумбе: маленькие луковицы должны быть спереди, большие - сзади. В этом случае посадка будет выглядеть более гармонично.
- 4.Удобрение навозом. При удобрении во время посадки лучше отказаться от навоза. Дело в том, что такой вид подкормки приведет к химическому ожогу корневой системы растений. Чтобы принести пользу и не навредить луковицам, следует использовать в качестве удобрения обычный компост.
Советы опытных огородников
“Чтобы ухаживать за своими тюльпанами, следуйте простым правилам: ранней весной вы можете добавить к луковицам удобрения либо небольшое количеством компоста, - комментирует опытный садовод Тамара Лукашенок. - Когда тюльпаны отмирают и полностью желтеют летом, вы можете обрезать всю открытую листву. Осенью добавьте новые луковицы на свою клумбу с тюльпанами. Убедитесь, что место, где вы храните тюльпаны, не слишком влажное, а весной проверьте растения на наличие болезней или проблем с вредителями, как и любое растение в вашем саду”.