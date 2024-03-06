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Путин на Всемирном фестивале молодежи рассказал о традиционных ценностях

Путин на Всемирном фестивале молодежи рассказал о традиционных ценностях - РИА Новости, 06.03.2024

Путин на Всемирном фестивале молодежи рассказал о традиционных ценностях

Президент России Владимир Путин считает традиционные ценности фундаментом бытия, об этом он заявил на Всемирном фестивале молодежи. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:13

2024-03-06T21:13

2024-03-06T23:34

россия

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает традиционные ценности фундаментом бытия, об этом он заявил на Всемирном фестивале молодежи."Есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия. Это значит, что есть нечто такое, что нас всех роднит между собой", — сказал он. Глава государства подчеркнул, что все люди равны, а традиционные ценности их объединяют, даже если каждый представитель человечества выглядит по-разному.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Церемония закрытия фестиваля состоялась 6 марта. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

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2024

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россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество