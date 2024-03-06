В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу Сумской и еще нескольких областях
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, около получаса назад тревога прозвучала в Харьковской и Днепропетровской областях, позднее охватила и остальные регионы.
Ранее в среду воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о взрыве в Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.