https://ria.ru/20240306/trevoga-1931474068.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.03.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:38

2024-03-06T14:38

2024-03-06T14:39

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, около получаса назад тревога прозвучала в Харьковской и Днепропетровской областях, позднее охватила и остальные регионы. Ранее в среду воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о взрыве в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, николаевская область