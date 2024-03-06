https://ria.ru/20240306/transport-1931551147.html

Путин предложил обновить городской транспорт в Сочи

Путин предложил обновить городской транспорт в Сочи - РИА Новости, 06.03.2024

Путин предложил обновить городской транспорт в Сочи

Президент России Владимир Путин предложил обновить городской общественный транспорт в Сочи. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:19

2024-03-06T18:19

2024-03-06T18:40

сочи

владимир путин

россия

краснодарский край

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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обновить городской общественный транспорт в Сочи."В преддверии Игр (олимпийских) в городе (Сочи) был обновлен парк общественного транспорта, с тех пор прошло уже 10 лет, текущее состояние автобусов, их экологический класс уже часто не отвечают требованиям жителей и гостей юга России, гостей Сочи. В этой связи предлагаю проработать вопрос комплексного обновления городского общественного транспорта в Сочи", - сказал Путин на совещании о развитии юга России и Приазовья.По его словам, обновление должно проходить на основе отечественной техники с учетом передовых экологических стандартов."Для сочинцев это важно, для всего Краснодарского края, да и для всей страны, поскольку отдыхающие приезжают со всей страны",- отметил президент.

https://ria.ru/20240306/putin-1931550251.html

сочи

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сочи, владимир путин, россия, краснодарский край, экономика