https://ria.ru/20240306/tramp-1931606788.html

Верховный суд рассмотрит дело Трампа о неприкосновенности 25 апреля

Верховный суд рассмотрит дело Трампа о неприкосновенности 25 апреля - РИА Новости, 06.03.2024

Верховный суд рассмотрит дело Трампа о неприкосновенности 25 апреля

Верховный суд США рассмотрит иск о неприкосновенности экс-президента Дональда Трампа 25 апреля, свидетельствует опубликованное в среду расписание. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T23:57

2024-03-06T23:57

2024-03-06T23:57

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сша

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Верховный суд США рассмотрит иск о неприкосновенности экс-президента Дональда Трампа 25 апреля, свидетельствует опубликованное в среду расписание. Дело "Трамп против Соединенных Штатов" будет рассматриваться судом в четверг 25 апреля. Ранее бывший президент заявил, что ожидает от Верховного суда страны подтверждения своей юридической неприкосновенности от уголовного преследования. Суд в столичном американском округе Колумбия ранее постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его предполагаемой причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах в США 2020 года и беспорядкам на Капитолийском холме. Экс-президент в обжаловании этого решения обратился в Верховный суд, большинство в котором сейчас составляют судьи-консерваторы. Ранее Верховный суд занял сторону экс-президента, когда отказал властям штата Колорадо в праве его решать судьбу на федеральных выборах и сохранил право экс-президента участвовать в предварительных выборах в этом штате. Комментируя это решение, бывший президент заявил, что ожидает от Верховного суда страны подтверждения и своей юридической неприкосновенности от уголовного преследования. Трампу предъявлено в общей сложности более 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

https://ria.ru/20240229/tramp-1930110357.html

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дональд трамп, сша, колумбия, в мире, колорадо