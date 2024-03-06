https://ria.ru/20240306/tramp-1931568210.html

Трамп не любит ни ЕС, ни НАТО, заявил его бывший советник

Трамп не любит ни ЕС, ни НАТО, заявил его бывший советник - РИА Новости, 06.03.2024

Трамп не любит ни ЕС, ни НАТО, заявил его бывший советник

Бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что экс-президент США не любит "ни ЕС, ни технократов из... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:22

2024-03-06T19:22

2024-03-06T19:22

в мире

сша

дональд трамп

евросоюз

нато

стивен бэннон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931431759_313:0:2425:1188_1920x0_80_0_0_a4c5a69c265a87261593ca4aa7f4b769.jpg

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что экс-президент США не любит "ни ЕС, ни технократов из НАТО", а в случае победы на президентских выборах в 2024 году должен потребовать от европейских союзников "погасить задолженность" за общую оборону. "Президент Трамп ясно дал понять: если вы не достигнете расходов в 2% ВВП на оборону, вы увидите масштабную реструктуризацию НАТО. Мы хотим союза: союз означает, что вы должны внести свой вклад. Европейские элиты должны свыкнуться с мыслью: Трамп - не друг ЕС, он не друг партии Давоса и уж точно не друг технократов в НАТО", - заявил Бэннон. По словам бывшего советника Трампа, тот "хочет помочь европейцам", при этом сам политтехнолог считает, что Трамп должен использовать "шокирующие выражения", так как "это единственный язык, который достигает цели". "Я говорю Трампу, что он также должен заставить (европейцев - ред.) погасить задолженность. Мы показали эту перспективу Ангеле Меркель, когда она пришла к Трампу в Белый дом. Я сказал немцам: это как долг за аренду жилья. Советник по национальной безопасности накричал на меня, ссылаясь на Конституцию. Я ему сказал: мы написали вашу Конституцию после того, как забомбили вас в каменный век", - сказал Бэннон. При этом он подчеркнул, что если европейские страны НАТО считают, что "существует риск нападения" со стороны РФ, "они должны платить за свою оборону". "Тот факт, что итальянцы этого не делают, говорит мне, что они не обеспокоены", - заявил бывший советник нынешнего кандидата в президенты США. Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Кроме того, Путин заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом он назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

https://ria.ru/20240303/ssha-1930789128.html

https://ria.ru/20240221/tramp-1928622179.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп, евросоюз, нато, стивен бэннон