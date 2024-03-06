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Трамп назвал воодушевляющей свою победу на праймериз - РИА Новости, 06.03.2024
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07:24 06.03.2024 (обновлено: 10:23 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/tramp-1931360466.html
Трамп назвал воодушевляющей свою победу на праймериз
Трамп назвал воодушевляющей свою победу на праймериз - РИА Новости, 06.03.2024
Трамп назвал воодушевляющей свою победу на праймериз
Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя свою победу на состоявшихся во вторник внутрипартийных выборах республиканцев (праймериз), заявил, что пережил... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T07:24
2024-03-06T10:23
в мире
сша
флорида
аляска
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя свою победу на состоявшихся во вторник внутрипартийных выборах республиканцев (праймериз), заявил, что пережил "прекрасный и воодушевляющий день". Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News."Этот день называют супервторником не просто так. Это был прекрасный день и вечер, невероятный миг в истории нашей страны. Это также было грустно во многих отношениях, но в то же время и воодушевляюще, поскольку мы собираемся сделать нечто, чего, честно говоря, никто уже давно не может сделать", — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Трамп одержал победу на праймериз Республиканской партии в 11 из 15 штатов, добившись уверенного превосходства над своим основным соперником — экс-постпредом США при ООН Никки Хейли. При этом результаты голосования в Аляске, Вермонте, Юте и Калифорнии пока остаются неизвестны. Как утверждает телеканал NBC, на текущий момент экс-президенту США удалось заручиться голосами 664 делегатов, Хейли — 46. В общей сложности Трампу необходимо обеспечить себе поддержку 1215 делегатов, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре президентских выборах.
https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
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в мире, сша, флорида, аляска, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Аляска, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал воодушевляющей свою победу на праймериз

Дональд Трамп назвал победу на праймериз в супервторник воодушевляющей

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном мероприятии. 5 марта 2024 года
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном мероприятии. 5 марта 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном мероприятии. 5 марта 2024 года
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя свою победу на состоявшихся во вторник внутрипартийных выборах республиканцев (праймериз), заявил, что пережил "прекрасный и воодушевляющий день". Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.
"Этот день называют супервторником не просто так. Это был прекрасный день и вечер, невероятный миг в истории нашей страны. Это также было грустно во многих отношениях, но в то же время и воодушевляюще, поскольку мы собираемся сделать нечто, чего, честно говоря, никто уже давно не может сделать", — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида.
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25 февраля, 08:00
Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Трамп одержал победу на праймериз Республиканской партии в 11 из 15 штатов, добившись уверенного превосходства над своим основным соперником — экс-постпредом США при ООН Никки Хейли. При этом результаты голосования в Аляске, Вермонте, Юте и Калифорнии пока остаются неизвестны.
Как утверждает телеканал NBC, на текущий момент экс-президенту США удалось заручиться голосами 664 делегатов, Хейли — 46. В общей сложности Трампу необходимо обеспечить себе поддержку 1215 делегатов, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре президентских выборах.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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