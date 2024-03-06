https://ria.ru/20240306/tramp-1931360466.html

Трамп назвал воодушевляющей свою победу на праймериз

Трамп назвал воодушевляющей свою победу на праймериз - РИА Новости, 06.03.2024

Трамп назвал воодушевляющей свою победу на праймериз

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя свою победу на состоявшихся во вторник внутрипартийных выборах республиканцев (праймериз), заявил, что пережил... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T07:24

2024-03-06T07:24

2024-03-06T10:23

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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя свою победу на состоявшихся во вторник внутрипартийных выборах республиканцев (праймериз), заявил, что пережил "прекрасный и воодушевляющий день". Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News."Этот день называют супервторником не просто так. Это был прекрасный день и вечер, невероятный миг в истории нашей страны. Это также было грустно во многих отношениях, но в то же время и воодушевляюще, поскольку мы собираемся сделать нечто, чего, честно говоря, никто уже давно не может сделать", — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Трамп одержал победу на праймериз Республиканской партии в 11 из 15 штатов, добившись уверенного превосходства над своим основным соперником — экс-постпредом США при ООН Никки Хейли. При этом результаты голосования в Аляске, Вермонте, Юте и Калифорнии пока остаются неизвестны. Как утверждает телеканал NBC, на текущий момент экс-президенту США удалось заручиться голосами 664 делегатов, Хейли — 46. В общей сложности Трампу необходимо обеспечить себе поддержку 1215 делегатов, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре президентских выборах.

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

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в мире, сша, флорида, аляска, дональд трамп, выборы президента сша — 2024