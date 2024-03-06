Трамп назвал воодушевляющей свою победу на праймериз
Дональд Трамп назвал победу на праймериз в супервторник воодушевляющей
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном мероприятии. 5 марта 2024 года
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном мероприятии. 5 марта 2024 года
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя свою победу на состоявшихся во вторник внутрипартийных выборах республиканцев (праймериз), заявил, что пережил "прекрасный и воодушевляющий день". Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.
"Этот день называют супервторником не просто так. Это был прекрасный день и вечер, невероятный миг в истории нашей страны. Это также было грустно во многих отношениях, но в то же время и воодушевляюще, поскольку мы собираемся сделать нечто, чего, честно говоря, никто уже давно не может сделать", — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида.
Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Трамп одержал победу на праймериз Республиканской партии в 11 из 15 штатов, добившись уверенного превосходства над своим основным соперником — экс-постпредом США при ООН Никки Хейли. При этом результаты голосования в Аляске, Вермонте, Юте и Калифорнии пока остаются неизвестны.
Как утверждает телеканал NBC, на текущий момент экс-президенту США удалось заручиться голосами 664 делегатов, Хейли — 46. В общей сложности Трампу необходимо обеспечить себе поддержку 1215 делегатов, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре президентских выборах.