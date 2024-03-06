https://ria.ru/20240306/tramp-1931354127.html
Трамп встретился с Маском во время поиска спонсоров, пишут СМИ
Трамп встретился с Маском во время поиска спонсоров, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Трамп встретился с Маском во время поиска спонсоров, пишут СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп встретился с американским предпринимателем Илоном Маском в тот момент, когда кандидат в президенты пытается привлечь спонсоров,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T04:32
2024-03-06T04:32
2024-03-06T04:32
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп встретился с американским предпринимателем Илоном Маском в тот момент, когда кандидат в президенты пытается привлечь спонсоров, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск встретились в тот момент, когда кандидат в президенты от Республиканской партии пытается привлечь спонсоров для финансирования своей политической деятельности, испытывающей финансовые трудности", - говорится в сообщении агентства. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и экс-постпред в ООН Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Трамп встретился с Маском во время поиска спонсоров, пишут СМИ
Bloomberg: Трамп встретился с Маском в тот момент, когда кандидат ищет спонсоров