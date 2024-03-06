https://ria.ru/20240306/tovarooborot-1931353229.html
В РАН рассказали, за счет чего увеличивается товарооборот России с Китаем
В РАН рассказали, за счет чего увеличивается товарооборот России с Китаем - РИА Новости, 06.03.2024
В РАН рассказали, за счет чего увеличивается товарооборот России с Китаем
Российско-китайский товарооборот увеличивается не только за счет энергоносителей, быстрыми темпами растет экспорт из РФ в КНР зерна, мяса, морепродуктов, у двух РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T04:15
2024-03-06T04:15
2024-03-06T04:15
экономика
китай
пекин
россия
российская академия наук
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российско-китайский товарооборот увеличивается не только за счет энергоносителей, быстрыми темпами растет экспорт из РФ в КНР зерна, мяса, морепродуктов, у двух стран очень большой потенциал и в других самых разнообразных секторах экономики, заявил РИА Новости президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. "Товарооборот между Пекином и Москвой растет не только за счет энергоносителей. Очень быстрыми темпами растет экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ в КНР. Импорт зерна, например, за год вырос почти в четыре раза", - сказал он. По его словам, увеличивается также экспорт мяса, морепродуктов, продукции деревообрабатывающей промышленности, целлюлозы, минеральных удобрений. "В Пекине осознают, что именно поставки из России могут обеспечить то, что в Китае называют энергетической и продовольственной безопасностью", - заметил собеседник агентства. "И я убежден, что, помимо энергетической составляющей, у нас очень большой потенциал и в других самых разнообразных секторах экономики", - заключил Бабаев.
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экономика, китай, пекин, россия, российская академия наук
Экономика, Китай, Пекин, Россия, Российская академия наук
В РАН рассказали, за счет чего увеличивается товарооборот России с Китаем
РАН: товарооборот между Россией и КНР растет не только за счет энергоносителей
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российско-китайский товарооборот увеличивается не только за счет энергоносителей, быстрыми темпами растет экспорт из РФ в КНР зерна, мяса, морепродуктов, у двух стран очень большой потенциал и в других самых разнообразных секторах экономики, заявил РИА Новости президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.
"Товарооборот между Пекином
и Москвой
растет не только за счет энергоносителей. Очень быстрыми темпами растет экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ в КНР. Импорт зерна, например, за год вырос почти в четыре раза", - сказал он.
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По его словам, увеличивается также экспорт мяса, морепродуктов, продукции деревообрабатывающей промышленности, целлюлозы, минеральных удобрений.
"В Пекине осознают, что именно поставки из России могут обеспечить то, что в Китае называют энергетической и продовольственной безопасностью", - заметил собеседник агентства.
"И я убежден, что, помимо энергетической составляющей, у нас очень большой потенциал и в других самых разнообразных секторах экономики", - заключил Бабаев.
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