https://ria.ru/20240306/tiktok-1931374382.html

В США хотят запретить TikTok

В США хотят запретить TikTok - РИА Новости, 06.03.2024

В США хотят запретить TikTok

Законодатели США представили законопроект, согласно которому китайской компании ByteDance, которой принадлежит Tiktok, придётся либо отказаться от социальной... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T09:31

2024-03-06T09:31

2024-03-06T09:33

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Законодатели США представили законопроект, согласно которому китайской компании ByteDance, которой принадлежит Tiktok, придётся либо отказаться от социальной сети, либо платформу могут запретить в США, сообщает издание Hill. "Законопроект вынудит ByteDance, китайскую материнскую компанию TikTok, отказаться от приложения... или столкнуться с запретом платформы в США", - говорится в сообщении издания. Авторами документа стали председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в палате представителей американского конгресса Майк Галлагер и член палаты представителей США от Демократической партии Раджа Кришнамурти. По данным издания, в законопроекте говорится, что TikTok и ByteDance "контролируются иностранным противником". Соцсеть TikTok подвергается тщательному изучению со стороны американских властей, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды, что компания TikTok неоднократно опровергала. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам гендиректора TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.

https://ria.ru/20240221/akkaunt-1928841110.html

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в мире, сша, китай, tiktok