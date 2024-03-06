Рейтинг@Mail.ru
Местные власти сообщили подробности ЧП на Шагонарской ТЭЦ - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 06.03.2024 (обновлено: 09:34 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/tets-1931365187.html
Местные власти сообщили подробности ЧП на Шагонарской ТЭЦ
Местные власти сообщили подробности ЧП на Шагонарской ТЭЦ - РИА Новости, 06.03.2024
Местные власти сообщили подробности ЧП на Шагонарской ТЭЦ
Причиной пожара на ТЭЦ в городе Шагонар в Туве стал взрыв в отсеке теплоподачи, сообщается на официальной странице Улуг-Хемского района в cоцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T08:27
2024-03-06T09:34
происшествия
шагонар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
улуг-хемский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931387456_42:0:1158:628_1920x0_80_0_0_c106182853752c1d135a0a61f7cc9c15.jpg
КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Причиной пожара на ТЭЦ в городе Шагонар в Туве стал взрыв в отсеке теплоподачи, сообщается на официальной странице Улуг-Хемского района в cоцсети "ВКонтакте". "Взрыв произошел только в месте топливоподачи с ленточным конвейером", — говорится в публикации. Власти уточнили, что в Шагонаре отключили центральное отопление. К ТЭЦ подключены 62 многоквартирных дома, возобновить подачу тепла обещают вечером. Сейчас в городе 16 градусов мороза.По информации регионального МЧС, на Шагонарской ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. В это время там работали 21 человек. Как заявил глава Тувы Владислав Ховалыг, никто не погиб, пропавших тоже нет, но 18 человек госпитализированы, из них шестеро в тяжелом состоянии. По словам Ховалыга, пожар уже потушили, идет проливка и разборка конструкций. В Туве ввели режим ЧС регионального значения. Управление Следственного комитета по республике возбудило уголовное дело о халатности.
https://ria.ru/20240306/chp-1931363400.html
шагонар
улуг-хемский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931387456_181:0:1018:628_1920x0_80_0_0_8e590499bf5805e0e2402e037f6336c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шагонар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), улуг-хемский район
Происшествия, Шагонар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Улуг-Хемский район
Местные власти сообщили подробности ЧП на Шагонарской ТЭЦ

Власти Улуг-Хемского района сообщили о взрыве на ТЭЦ в месте топливоподачи

© МЧС России/TelegramЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве
ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве
© МЧС России/Telegram
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Причиной пожара на ТЭЦ в городе Шагонар в Туве стал взрыв в отсеке теплоподачи, сообщается на официальной странице Улуг-Хемского района в cоцсети "ВКонтакте".
"Взрыв произошел только в месте топливоподачи с ленточным конвейером", — говорится в публикации.
Власти уточнили, что в Шагонаре отключили центральное отопление. К ТЭЦ подключены 62 многоквартирных дома, возобновить подачу тепла обещают вечером. Сейчас в городе 16 градусов мороза.
По информации регионального МЧС, на Шагонарской ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. В это время там работали 21 человек. Как заявил глава Тувы Владислав Ховалыг, никто не погиб, пропавших тоже нет, но 18 человек госпитализированы, из них шестеро в тяжелом состоянии.
По словам Ховалыга, пожар уже потушили, идет проливка и разборка конструкций. В Туве ввели режим ЧС регионального значения. Управление Следственного комитета по республике возбудило уголовное дело о халатности.
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Часть пострадавших при ЧП на Шагонарской ГЭС эвакуируют в Кызыл
08:00
 
ПроисшествияШагонарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Улуг-Хемский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала