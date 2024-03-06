https://ria.ru/20240306/tets-1931365187.html
Местные власти сообщили подробности ЧП на Шагонарской ТЭЦ
Местные власти сообщили подробности ЧП на Шагонарской ТЭЦ - РИА Новости, 06.03.2024
Местные власти сообщили подробности ЧП на Шагонарской ТЭЦ
Причиной пожара на ТЭЦ в городе Шагонар в Туве стал взрыв в отсеке теплоподачи, сообщается на официальной странице Улуг-Хемского района в cоцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T08:27
2024-03-06T08:27
2024-03-06T09:34
происшествия
шагонар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
улуг-хемский район
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КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Причиной пожара на ТЭЦ в городе Шагонар в Туве стал взрыв в отсеке теплоподачи, сообщается на официальной странице Улуг-Хемского района в cоцсети "ВКонтакте". "Взрыв произошел только в месте топливоподачи с ленточным конвейером", — говорится в публикации. Власти уточнили, что в Шагонаре отключили центральное отопление. К ТЭЦ подключены 62 многоквартирных дома, возобновить подачу тепла обещают вечером. Сейчас в городе 16 градусов мороза.По информации регионального МЧС, на Шагонарской ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. В это время там работали 21 человек. Как заявил глава Тувы Владислав Ховалыг, никто не погиб, пропавших тоже нет, но 18 человек госпитализированы, из них шестеро в тяжелом состоянии. По словам Ховалыга, пожар уже потушили, идет проливка и разборка конструкций. В Туве ввели режим ЧС регионального значения. Управление Следственного комитета по республике возбудило уголовное дело о халатности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шагонар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), улуг-хемский район
Происшествия, Шагонар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Улуг-Хемский район
Местные власти сообщили подробности ЧП на Шагонарской ТЭЦ
Власти Улуг-Хемского района сообщили о взрыве на ТЭЦ в месте топливоподачи