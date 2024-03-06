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В Туве после ЧП на ТЭЦ продолжают работать котлы - РИА Новости, 06.03.2024
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07:00 06.03.2024 (обновлено: 10:23 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/tets-1931358808.html
В Туве после ЧП на ТЭЦ продолжают работать котлы
В Туве после ЧП на ТЭЦ продолжают работать котлы - РИА Новости, 06.03.2024
В Туве после ЧП на ТЭЦ продолжают работать котлы
Котлы Шагонарской ТЭЦ в Туве, где утром в среду произошел пожар, находятся в рабочем состоянии, подача отопления планируется на вечер, сообщает администрация... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T07:00
2024-03-06T10:23
происшествия
улуг-хемский район
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика тыва
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НОВОСИБИРСК, 6 мар – РИА Новости. Котлы Шагонарской ТЭЦ в Туве, где утром в среду произошел пожар, находятся в рабочем состоянии, подача отопления планируется на вечер, сообщает администрация Улуг-Хемского района республики на своей странице "ВКонтакте". "По последним сведениям, погибших нет. Котлы в рабочем состоянии. Центральное отопление выключено в связи с аварийными обстоятельствами. Подача отопления ближе к вечеру", - говорится в сообщении. В правительстве Тувы уточнили, что не пострадали и находятся в рабочем состоянии все четыре котла Шагонарской ТЭЦ. В настоящий момент центральное отопление в городе отключено. Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ. В региональном МЧС уточнили, что произошел пожар с сильным задымлением. После ЧП в больницу доставлены 16 человек, предварительно, это работники предприятия, сообщается на официальном портале республики. Ховалыг сообщал, что для устранения последствий мобилизуют аварийные бригады.
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улуг-хемский район
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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
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происшествия, улуг-хемский район, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва
Происшествия, Улуг-Хемский район, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Тыва
В Туве после ЧП на ТЭЦ продолжают работать котлы

Власти: котлы ТЭЦ в тувинском Шагонаре после ЧП находятся в рабочем состоянии

© Фото : СУ СК России по Республике Тыва/ВКонтактеМесто пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Тыва/ВКонтакте
Место пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве. 6 марта 2024
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НОВОСИБИРСК, 6 мар – РИА Новости. Котлы Шагонарской ТЭЦ в Туве, где утром в среду произошел пожар, находятся в рабочем состоянии, подача отопления планируется на вечер, сообщает администрация Улуг-Хемского района республики на своей странице "ВКонтакте".
"По последним сведениям, погибших нет. Котлы в рабочем состоянии. Центральное отопление выключено в связи с аварийными обстоятельствами. Подача отопления ближе к вечеру", - говорится в сообщении.
В правительстве Тувы уточнили, что не пострадали и находятся в рабочем состоянии все четыре котла Шагонарской ТЭЦ. В настоящий момент центральное отопление в городе отключено.
Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ. В региональном МЧС уточнили, что произошел пожар с сильным задымлением. После ЧП в больницу доставлены 16 человек, предварительно, это работники предприятия, сообщается на официальном портале республики. Ховалыг сообщал, что для устранения последствий мобилизуют аварийные бригады.
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ПроисшествияУлуг-Хемский районВладислав ХовалыгМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Тыва
 
 
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