https://ria.ru/20240306/tets-1931358808.html

В Туве после ЧП на ТЭЦ продолжают работать котлы

В Туве после ЧП на ТЭЦ продолжают работать котлы - РИА Новости, 06.03.2024

В Туве после ЧП на ТЭЦ продолжают работать котлы

Котлы Шагонарской ТЭЦ в Туве, где утром в среду произошел пожар, находятся в рабочем состоянии, подача отопления планируется на вечер, сообщает администрация... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T07:00

2024-03-06T07:00

2024-03-06T10:23

происшествия

улуг-хемский район

владислав ховалыг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика тыва

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НОВОСИБИРСК, 6 мар – РИА Новости. Котлы Шагонарской ТЭЦ в Туве, где утром в среду произошел пожар, находятся в рабочем состоянии, подача отопления планируется на вечер, сообщает администрация Улуг-Хемского района республики на своей странице "ВКонтакте". "По последним сведениям, погибших нет. Котлы в рабочем состоянии. Центральное отопление выключено в связи с аварийными обстоятельствами. Подача отопления ближе к вечеру", - говорится в сообщении. В правительстве Тувы уточнили, что не пострадали и находятся в рабочем состоянии все четыре котла Шагонарской ТЭЦ. В настоящий момент центральное отопление в городе отключено. Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ. В региональном МЧС уточнили, что произошел пожар с сильным задымлением. После ЧП в больницу доставлены 16 человек, предварительно, это работники предприятия, сообщается на официальном портале республики. Ховалыг сообщал, что для устранения последствий мобилизуют аварийные бригады.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

улуг-хемский район

республика тыва

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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве 2024-03-06T07:00 true PT0M10S

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происшествия, улуг-хемский район, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва