https://ria.ru/20240306/terakt-1931480471.html
В Бердянске произошел теракт, погибла женщина
В Бердянске произошел теракт, погибла женщина - РИА Новости, 06.03.2024
В Бердянске произошел теракт, погибла женщина
В Бердянске произошел теракт, погибла член участковой избирательной комиссии, сообщило управление СК России по Запорожской области. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:00
2024-03-06T15:00
2024-03-06T16:19
следственный комитет россии (ск рф)
бердянск
россия
происшествия
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. В Бердянске произошел теракт, погибла член участковой избирательной комиссии, сообщило управление СК России по Запорожской области."По версии следствия, 6 марта в утреннее время под транспортное средство члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса было заложено самодельное взрывное устройство. Когда женщина села в салон автомобиля, припаркованного возле дома на улице Герцена в Бердянске, оно сработало", — говорится в заявлении.Потерпевшая умерла от полученных травм в медицинском учреждении, добавили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Следователи начали розыск преступников и допрос очевидцев.Губернатор региона Евгений Балицкий назвал произошедшее трагедией, отметив, что "погибшая женщина 1969 года рождения — мать, жена, патриот своей страны, которая преподавала в городском центре детского творчества".Ранее в среду о теракте в Бердянске сообщил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. Он уточнил, что мощность взрывчатки, заложенной под машину погибшей, составляла около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. По словам общественника, совершая такие преступления, украинские террористы пытаются запугать мирных граждан и сорвать проведение выборов президента в Запорожской области.
https://ria.ru/20240304/boi-1931054994.html
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Машина члена УИК после теракта в Бердянске
В Бердянске произошел теракт, погибла член участковой избирательной комиссии, сообщило управление СК России по Запорожской области.
2024-03-06T15:00
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), бердянск, россия, происшествия, владимир рогов, запорожская область
Следственный комитет России (СК РФ), Бердянск, Россия, Происшествия, Владимир Рогов, Запорожская область
В Бердянске произошел теракт, погибла женщина
СК: погибшая при теракте в Бердянске женщина была членом избирательной комиссии