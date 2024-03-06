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Пушилин заявил, что Запад переоценил танки Abrams

Пушилин заявил, что Запад переоценил танки Abrams - РИА Новости, 06.03.2024

Пушилин заявил, что Запад переоценил танки Abrams

Украинское командование перебросило на Авдеевское направление не менее пяти танков Abrams, три из которых уже уничтожены, западная пропаганда переоценила эти... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T04:18

2024-03-06T04:18

2024-03-06T10:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

вооруженные силы рф

безопасность

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Украинское командование перебросило на Авдеевское направление не менее пяти танков Abrams, три из которых уже уничтожены, западная пропаганда переоценила эти танки, что продемонстрировали российские военные, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Информация, действительно, Министерством обороны озвучена, что три танка уничтожены. По нашим данным, на Авдеевское направление было переброшено по меньшей мере пять танков. Удалось ли из этих трех подбитых уже вывезти на нашу территорию, у меня такой информации пока нет", — сказал Пушилин на полях Всемирного фестиваля молодежи. Оценивая эффективность танков Abrams, глава ДНР отметил, что, "наверное, все-таки западная пропаганда их переоценила". "Потому что наши ребята имеют возможность это сейчас продемонстрировать — как и ранее, на предыдущих этапах (спецоперации. — Прим. ред.) по другой западной технике, которая тоже очень серьезно "раздувалась", и ее возможности преувеличивались", — напомнил он. "Конечно же, это не значит, что это какой-то бесполезный танк или не представляющий угрозу. Конечно, представляющий угрозу. Но Вооруженные силы Российской Федерации раз за разом демонстрируют, что им по силам справиться и с такими вызовами в том числе", — заключил собеседник агентства. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), вооруженные силы рф, безопасность, всемирный фестиваль молодежи — 2024