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Российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 06.03.2024 (обновлено: 13:52 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html
Российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams
Российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams - РИА Новости, 06.03.2024
Российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams
Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющий задачи на... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:15
2024-03-06T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сша
киев
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющий задачи на Авдеевском направлении."В ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил хваленый американский Abrams", — сказал собеседник агентства.Минобороны сообщало об уничтожении двух танков Abrams в зоне проведения спецоперации. Один из них подбили с помощью дронов-камикадзе "Упырь". Как рассказал представитель предприятия — производителя этих беспилотников, машина вплотную приблизилась к позициям российских военных, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем они применили два БПЛА и сожгли остановленный танк.О первом уничтоженном Abrams рассказал на минувшей неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Эта заслуга принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (оператор FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи.США обещали передать Киеву Abrams в количестве 31 единицы, СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
https://ria.ru/20230221/abrams-1853537380.html
сша
киев
украина
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Уничтожение танка Abrams на Авдеевском направлении
Российские силы уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ, выполняющий задачи на этом участке фронта.
2024-03-06T13:15
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Уничтожение танка Abrams под Авдеевкой FPV-дронами "Упырь"
Поражение американского танка Abrams дронами "Упырь" под Авдеевкой попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости. На кадрах, снятых с самих БПЛА, можно увидеть, как первый дрон влетает в борт башни американской боевой машины, второй беспилотник заходит с другого направления и попадает в крышу башни танка
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сша, киев, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, т-72б3
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, США, Киев, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Т-72Б3
Российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams

Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams под Авдеевкой

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющий задачи на Авдеевском направлении.
"В ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил хваленый американский Abrams", — сказал собеседник агентства.
Что пробивает броню танка Abrams
25 сентября 2023, 14:14
Инфографика
Что пробивает броню танка AbramsПосмотреть

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск начался с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и некоторых ближневосточных государств. M1 Abrams — один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны. Он оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Танк имеет прочную броню лишь спереди, мощный двигатель с завышенным расходом топлива и теплоизлучением, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену.

Минобороны сообщало об уничтожении двух танков Abrams в зоне проведения спецоперации. Один из них подбили с помощью дронов-камикадзе "Упырь". Как рассказал представитель предприятия — производителя этих беспилотников, машина вплотную приблизилась к позициям российских военных, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем они применили два БПЛА и сожгли остановленный танк.
О первом уничтоженном Abrams рассказал на минувшей неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Эта заслуга принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (оператор FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи.
США обещали передать Киеву Abrams в количестве 31 единицы, СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.
В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
Танк Абрамс - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
"Абрамс": основные характеристики, преимущества и недостатки танка
21 февраля 2023, 19:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСШАКиевУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинТ-72Б3
 
 
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