https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html

Российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams

Российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams - РИА Новости, 06.03.2024

Российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams

Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющий задачи на... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:15

2024-03-06T13:15

2024-03-06T13:52

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безопасность

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ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющий задачи на Авдеевском направлении."В ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил хваленый американский Abrams", — сказал собеседник агентства.Минобороны сообщало об уничтожении двух танков Abrams в зоне проведения спецоперации. Один из них подбили с помощью дронов-камикадзе "Упырь". Как рассказал представитель предприятия — производителя этих беспилотников, машина вплотную приблизилась к позициям российских военных, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем они применили два БПЛА и сожгли остановленный танк.О первом уничтоженном Abrams рассказал на минувшей неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Эта заслуга принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (оператор FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи.США обещали передать Киеву Abrams в количестве 31 единицы, СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.

https://ria.ru/20230221/abrams-1853537380.html

сша

киев

украина

донецкая народная республика

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Уничтожение танка Abrams на Авдеевском направлении Российские силы уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений ВС РФ, выполняющий задачи на этом участке фронта. 2024-03-06T13:15 true PT0M44S

Уничтожение танка Abrams под Авдеевкой FPV-дронами "Упырь" Поражение американского танка Abrams дронами "Упырь" под Авдеевкой попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости. На кадрах, снятых с самих БПЛА, можно увидеть, как первый дрон влетает в борт башни американской боевой машины, второй беспилотник заходит с другого направления и попадает в крышу башни танка 2024-03-06T13:15 true PT0M25S

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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сша, киев, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, т-72б3