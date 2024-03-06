Песков назвал проблемы со снабжением участников спецоперации неизбежными
Песков: определенные проблемы со снабжением с учетом масштабов СВО неизбежны
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов САУ "Гиацинт-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа расчетов САУ "Гиацинт-С" ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Определенные проблемы со снабжением с учетом масштабов СВО неизбежны, многие недостатки уже ликвидированы, но общая помощь будет нужна всегда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Определенные проблемы с учетом масштабов операции неизбежны, с учетом продолжительности линии фронта свыше тысячи километров. И за два года в Вооруженных силах была проделана огромная работа и ликвидировано очень много недостатков, которые были выявлены в первое время. Но в любом случае наша общая помощь нужна, она будет нужна всегда. И здесь можно только сказать, что слава Богу, что мы все едины в том порыве, чтобы помогать нашим ребятам", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Марафон проводится на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, а РИА Новости выступают его генеральным информационным партнером.