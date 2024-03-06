https://ria.ru/20240306/svo-1931459253.html

Песков назвал проблемы со снабжением участников спецоперации неизбежными

Песков назвал проблемы со снабжением участников спецоперации неизбежными - РИА Новости, 06.03.2024

Песков назвал проблемы со снабжением участников спецоперации неизбежными

Определенные проблемы со снабжением с учетом масштабов СВО неизбежны, многие недостатки уже ликвидированы, но общая помощь будет нужна всегда, заявил... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:54

2024-03-06T13:54

2024-03-06T13:54

специальная военная операция на украине

общество

россия

дмитрий песков

вооруженные силы рф

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Определенные проблемы со снабжением с учетом масштабов СВО неизбежны, многие недостатки уже ликвидированы, но общая помощь будет нужна всегда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Определенные проблемы с учетом масштабов операции неизбежны, с учетом продолжительности линии фронта свыше тысячи километров. И за два года в Вооруженных силах была проделана огромная работа и ликвидировано очень много недостатков, которые были выявлены в первое время. Но в любом случае наша общая помощь нужна, она будет нужна всегда. И здесь можно только сказать, что слава Богу, что мы все едины в том порыве, чтобы помогать нашим ребятам", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Марафон проводится на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, а РИА Новости выступают его генеральным информационным партнером.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

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Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, всемирный фестиваль молодежи — 2024