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Песков назвал проблемы со снабжением участников спецоперации неизбежными - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/svo-1931459253.html
Песков назвал проблемы со снабжением участников спецоперации неизбежными
Песков назвал проблемы со снабжением участников спецоперации неизбежными - РИА Новости, 06.03.2024
Песков назвал проблемы со снабжением участников спецоперации неизбежными
Определенные проблемы со снабжением с учетом масштабов СВО неизбежны, многие недостатки уже ликвидированы, но общая помощь будет нужна всегда, заявил... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:54
2024-03-06T13:54
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Определенные проблемы со снабжением с учетом масштабов СВО неизбежны, многие недостатки уже ликвидированы, но общая помощь будет нужна всегда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Определенные проблемы с учетом масштабов операции неизбежны, с учетом продолжительности линии фронта свыше тысячи километров. И за два года в Вооруженных силах была проделана огромная работа и ликвидировано очень много недостатков, которые были выявлены в первое время. Но в любом случае наша общая помощь нужна, она будет нужна всегда. И здесь можно только сказать, что слава Богу, что мы все едины в том порыве, чтобы помогать нашим ребятам", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Марафон проводится на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, а РИА Новости выступают его генеральным информационным партнером.
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общество, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Песков назвал проблемы со снабжением участников спецоперации неизбежными

Песков: определенные проблемы со снабжением с учетом масштабов СВО неизбежны

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов САУ "Гиацинт-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа расчетов САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов САУ "Гиацинт-С" ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Определенные проблемы со снабжением с учетом масштабов СВО неизбежны, многие недостатки уже ликвидированы, но общая помощь будет нужна всегда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Определенные проблемы с учетом масштабов операции неизбежны, с учетом продолжительности линии фронта свыше тысячи километров. И за два года в Вооруженных силах была проделана огромная работа и ликвидировано очень много недостатков, которые были выявлены в первое время. Но в любом случае наша общая помощь нужна, она будет нужна всегда. И здесь можно только сказать, что слава Богу, что мы все едины в том порыве, чтобы помогать нашим ребятам", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Марафон проводится на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, а РИА Новости выступают его генеральным информационным партнером.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы РФВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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