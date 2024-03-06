https://ria.ru/20240306/svo-1931438921.html

Эксперт предположил, какими будут "военные сюрпризы" Украины

Эксперт предположил, какими будут "военные сюрпризы" Украины - РИА Новости, 06.03.2024

Эксперт предположил, какими будут "военные сюрпризы" Украины

Заявление представителя Госдепа США о "военных сюрпризах" Киева может быть анонсом террористической активности против России с использованием диверсантов или... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:59

2024-03-06T12:59

2024-03-06T13:06

специальная военная операция на украине

украина

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игорь коротченко

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Заявление представителя Госдепа США о "военных сюрпризах" Киева может быть анонсом террористической активности против России с использованием диверсантов или дальнобойных ракет, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для России. По его словам, США полагают, что у Киева есть "план, который они в состоянии применить для достижения побед на поле боя". "Я думаю, с одной стороны, это некая успокоительная мантра, с другой стороны – это анонсирование дальнейшего продолжения террористической активности против России", - сказал Коротченко. По его словам, сейчас у Украины фактически остается один вариант действий: масштабирование террористических ударов по России как с использованием диверсантов, так и дальнобойных высокоточных средств поражения. При этом, подчеркнул эксперт, нужно учитывать, что все операции по атакам баз и кораблей Черноморского флота выполняются Украиной совместно с военными британскими специалистами. "Возможно, американцы имели в виду, что какие-то дальнобойные средства поражения будут дополнительно переданы Украине для ударов не только в морских акваториях, но и, например, с использованием высокоточных крылатых ракет Storm Shadow в гораздо больших масштабах, чем уже было. Также пока стоит на паузе, но рассматривается и поставка ракет ATACMS", - добавил Коротченко.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

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украина, россия, игорь коротченко, в мире