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Хуситы заявили, что атаковали сухогруз в Аденском заливе
Хуситы заявили, что атаковали сухогруз в Аденском заливе - РИА Новости, 06.03.2024
Хуситы заявили, что атаковали сухогруз в Аденском заливе
Йеменские силы нанесли удар противокорабельными ракетами по сухогрузу True Сonfidence в Аденском заливе, на борту начался пожар, сообщил в среду в эфире... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T20:19
2024-03-06T20:19
2024-03-06T20:39
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ДОХА, 6 мар - РИА Новости. Йеменские силы нанесли удар противокорабельными ракетами по сухогрузу True Сonfidence в Аденском заливе, на борту начался пожар, сообщил в среду в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель правящего на севере шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Яхья Сариа."Военно-морские силы Йемена атаковали судно True Confidence в Аденском заливе противокорабельными ракетами, что привело к пожару", - отметил он.В свою очередь британское посольство в Сане сообщило в социальной сети Х, что по меньшей мере два моряка погибли в результате атаки на судно True Confidence.
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в мире, аденский залив, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла, йемен, сана
В мире, Аденский залив, Военная операция США и Британии в Йемене, Ансар Алла, Йемен, Сана
Хуситы заявили, что атаковали сухогруз в Аденском заливе
Хуситы в Йемене заявили, что атаковали сухогруз в Аденском заливе