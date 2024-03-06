https://ria.ru/20240306/sukhogruz-1931578539.html

Хуситы заявили, что атаковали сухогруз в Аденском заливе

Хуситы заявили, что атаковали сухогруз в Аденском заливе - РИА Новости, 06.03.2024

Хуситы заявили, что атаковали сухогруз в Аденском заливе

Йеменские силы нанесли удар противокорабельными ракетами по сухогрузу True Сonfidence в Аденском заливе, на борту начался пожар, сообщил в среду в эфире... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T20:19

2024-03-06T20:19

2024-03-06T20:39

в мире

аденский залив

военная операция сша и британии в йемене

ансар алла

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ДОХА, 6 мар - РИА Новости. Йеменские силы нанесли удар противокорабельными ракетами по сухогрузу True Сonfidence в Аденском заливе, на борту начался пожар, сообщил в среду в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель правящего на севере шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Яхья Сариа."Военно-морские силы Йемена атаковали судно True Confidence в Аденском заливе противокорабельными ракетами, что привело к пожару", - отметил он.В свою очередь британское посольство в Сане сообщило в социальной сети Х, что по меньшей мере два моряка погибли в результате атаки на судно True Confidence.

https://ria.ru/20240213/chay-1926991255.html

аденский залив

йемен

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в мире, аденский залив, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла, йемен, сана