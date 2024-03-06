https://ria.ru/20240306/stipendii-1931578134.html
Минобрнауки рассматривает введение специальных стипендий для студентов
Минобрнауки рассматривает введение специальных стипендий для студентов - РИА Новости, 06.03.2024
Минобрнауки рассматривает введение специальных стипендий для студентов
Министерство науки и высшего образования России рассматривает введение стипендий для студентов, которые воспитывают детей, сообщил министр науки и высшего... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:15
2024-03-06T12:15
2024-03-06T20:16
общество
россия
валерий фальков
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 Мар - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России рассматривает введение стипендий для студентов, которые воспитывают детей, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. "Мы сейчас ориентированы на то, что бы получить образование одновременно с воспитанием детей... Не буду скрывать мы, конечно, обсуждаем разного рода поддержку, связанную со специальными стипендиями. Обобщаем сейчас тот опыт, который есть в разных университетах, потому что университеты проявляют инициативу, и во многих из них есть очень интересные практики, когда они поощряют тех, кто рожает детей, воспитывает детей, будучи студентами, аспирантами. Мы эту практику сейчас берем на заметку, анализируем, смотрим и обязательно в самое ближайшее время в течение месяца анонсируем наши наработки", - сказал Фальков во время встречи с участниками "Медиапроекта" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. Он также добавил, что в этом году министерство ведет работу над созданием мест пребывания для детей дошкольного возраста в инфраструктуре общежитий, учебных корпусов и кампусов. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240228/gd-1930012278.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, валерий фальков, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Общество, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Минобрнауки рассматривает введение специальных стипендий для студентов
Минобрнауки рассматривает введение стипендий для студентов, воспитывающих детей
СИРИУС, 6 Мар - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России рассматривает введение стипендий для студентов, которые воспитывают детей, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
"Мы сейчас ориентированы на то, что бы получить образование одновременно с воспитанием детей... Не буду скрывать мы, конечно, обсуждаем разного рода поддержку, связанную со специальными стипендиями. Обобщаем сейчас тот опыт, который есть в разных университетах, потому что университеты проявляют инициативу, и во многих из них есть очень интересные практики, когда они поощряют тех, кто рожает детей, воспитывает детей, будучи студентами, аспирантами. Мы эту практику сейчас берем на заметку, анализируем, смотрим и обязательно в самое ближайшее время в течение месяца анонсируем наши наработки", - сказал Фальков во время встречи с участниками "Медиапроекта" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.
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Он также добавил, что в этом году министерство ведет работу над созданием мест пребывания для детей дошкольного возраста в инфраструктуре общежитий, учебных корпусов и кампусов.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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