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Филлипс объявил о выходе из президентской гонки в США

Филлипс объявил о выходе из президентской гонки в США - РИА Новости, 06.03.2024

Филлипс объявил о выходе из президентской гонки в США

Конгрессмен Дин Филлипс отказался от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Демократической партии, об этом он объявил в эфире WCCO Radio. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:48

2024-03-06T21:48

2024-03-06T23:06

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северная дакота

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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Конгрессмен Дин Филлипс отказался от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Демократической партии, об этом он объявил в эфире WCCO Radio."Я приостанавливаю кампанию и прямо сейчас поддерживаю Джо Байдена", — сказал политик.По словам Филлипса, он баллотировался в конгресс и пытался податься в президенты США, чтобы противостоять Дональду Трампу."Ясно, что Байден — наш кандидат", — добавил парламентарий. Выборы президента США пройдут в ноябре этого года. Из гонки уже выбыли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.Сегодня экс-постпред США при ООН Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты от республиканцев. По прогнозам ведущих американских СМИ, Трамп, ее основной конкурент, считающийся фаворитом в этом политическом лагере, одержал победу на праймериз этой партии в 14 из 15 штатов.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

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