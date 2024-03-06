Рейтинг@Mail.ru
Филлипс объявил о выходе из президентской гонки в США - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 06.03.2024 (обновлено: 23:06 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/ssha-1931591893.html
Филлипс объявил о выходе из президентской гонки в США
Филлипс объявил о выходе из президентской гонки в США - РИА Новости, 06.03.2024
Филлипс объявил о выходе из президентской гонки в США
Конгрессмен Дин Филлипс отказался от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Демократической партии, об этом он объявил в эфире WCCO Radio. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T21:48
2024-03-06T23:06
джо байден
дональд трамп
сша
в мире
президентские выборы в сша
рон десантис
северная дакота
флорида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_076ded2361141f1a79a8ffb3230621af.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Конгрессмен Дин Филлипс отказался от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Демократической партии, об этом он объявил в эфире WCCO Radio."Я приостанавливаю кампанию и прямо сейчас поддерживаю Джо Байдена", — сказал политик.По словам Филлипса, он баллотировался в конгресс и пытался податься в президенты США, чтобы противостоять Дональду Трампу."Ясно, что Байден — наш кандидат", — добавил парламентарий. Выборы президента США пройдут в ноябре этого года. Из гонки уже выбыли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.Сегодня экс-постпред США при ООН Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты от республиканцев. По прогнозам ведущих американских СМИ, Трамп, ее основной конкурент, считающийся фаворитом в этом политическом лагере, одержал победу на праймериз этой партии в 14 из 15 штатов.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
сша
северная дакота
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdc427653874e4f76c2722c386cd810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, дональд трамп, сша, в мире, президентские выборы в сша, рон десантис, северная дакота, флорида, оон
Джо Байден, Дональд Трамп, США, В мире, Президентские выборы в США, Рон Десантис, Северная Дакота, Флорида, ООН
Филлипс объявил о выходе из президентской гонки в США

Филлипс вышел из гонки за право баллотироваться в президенты США от демократов

© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Конгрессмен Дин Филлипс отказался от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Демократической партии, об этом он объявил в эфире WCCO Radio.
"Я приостанавливаю кампанию и прямо сейчас поддерживаю Джо Байдена", — сказал политик.
По словам Филлипса, он баллотировался в конгресс и пытался податься в президенты США, чтобы противостоять Дональду Трампу.
"Ясно, что Байден — наш кандидат", — добавил парламентарий.
Выборы президента США пройдут в ноябре этого года. Из гонки уже выбыли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.
Сегодня экс-постпред США при ООН Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты от республиканцев. По прогнозам ведущих американских СМИ, Трамп, ее основной конкурент, считающийся фаворитом в этом политическом лагере, одержал победу на праймериз этой партии в 14 из 15 штатов.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
5 марта, 08:00
 
Джо БайденДональд ТрампСШАВ миреПрезидентские выборы в СШАРон ДесантисСеверная ДакотаФлоридаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала