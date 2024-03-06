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Филлипс объявил о выходе из президентской гонки в США
Филлипс объявил о выходе из президентской гонки в США - РИА Новости, 06.03.2024
Филлипс объявил о выходе из президентской гонки в США
Конгрессмен Дин Филлипс отказался от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Демократической партии, об этом он объявил в эфире WCCO Radio. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T21:48
2024-03-06T21:48
2024-03-06T23:06
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Конгрессмен Дин Филлипс отказался от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Демократической партии, об этом он объявил в эфире WCCO Radio."Я приостанавливаю кампанию и прямо сейчас поддерживаю Джо Байдена", — сказал политик.По словам Филлипса, он баллотировался в конгресс и пытался податься в президенты США, чтобы противостоять Дональду Трампу."Ясно, что Байден — наш кандидат", — добавил парламентарий. Выборы президента США пройдут в ноябре этого года. Из гонки уже выбыли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.Сегодня экс-постпред США при ООН Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты от республиканцев. По прогнозам ведущих американских СМИ, Трамп, ее основной конкурент, считающийся фаворитом в этом политическом лагере, одержал победу на праймериз этой партии в 14 из 15 штатов.
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Джо Байден, Дональд Трамп, США, В мире, Президентские выборы в США, Рон Десантис, Северная Дакота, Флорида, ООН
Филлипс объявил о выходе из президентской гонки в США
Филлипс вышел из гонки за право баллотироваться в президенты США от демократов