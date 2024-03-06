https://ria.ru/20240306/ssha-1931569072.html

Слова Байдена не остановят упадка США, заявил спикер Палаты представителей

Слова Байдена не остановят упадка США, заявил спикер Палаты представителей - РИА Новости, 06.03.2024

Слова Байдена не остановят упадка США, заявил спикер Палаты представителей

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, комментируя грядущее выступление президента Джо Байдена в конгрессе, заявил, что Америка находится в упадке, и... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:26

2024-03-06T19:26

2024-03-06T19:28

в мире

сша

джо байден

майк джонсон

выборы президента сша — 2024

палата представителей сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931484996_0:116:2214:1361_1920x0_80_0_0_32f6365258b13ff861d1033b3dcbb40b.jpg

ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, комментируя грядущее выступление президента Джо Байдена в конгрессе, заявил, что Америка находится в упадке, и ничего из того, что скажет лидер страны, это не изменит. Байден 7 марта выступит в конгрессе с ежегодным посланием "О положении Союза". Начало запланировано на 21.00 по местному времени (05.00 пятницы по мск). "Америка находится в упадке, и ничто из того, что он (Байден) скажет завтра, не сможет этого изменить", - сказал Джонсон журналистам, кадры транслировали ведущие американские телеканалы. В ежегодном послании "О положении Союза" президенты США рассказывают конгрессменам и сенаторам о ситуации в стране, перечисляют свои достижения и очерчивают приоритеты дальнейшей работы.

https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, майк джонсон, выборы президента сша — 2024, палата представителей сша