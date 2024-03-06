https://ria.ru/20240306/ssha-1931569072.html
Слова Байдена не остановят упадка США, заявил спикер Палаты представителей
Слова Байдена не остановят упадка США, заявил спикер Палаты представителей - РИА Новости, 06.03.2024
Слова Байдена не остановят упадка США, заявил спикер Палаты представителей
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, комментируя грядущее выступление президента Джо Байдена в конгрессе, заявил, что Америка находится в упадке, и... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:26
2024-03-06T19:26
2024-03-06T19:28
в мире
сша
джо байден
майк джонсон
выборы президента сша — 2024
палата представителей сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931484996_0:116:2214:1361_1920x0_80_0_0_32f6365258b13ff861d1033b3dcbb40b.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, комментируя грядущее выступление президента Джо Байдена в конгрессе, заявил, что Америка находится в упадке, и ничего из того, что скажет лидер страны, это не изменит. Байден 7 марта выступит в конгрессе с ежегодным посланием "О положении Союза". Начало запланировано на 21.00 по местному времени (05.00 пятницы по мск). "Америка находится в упадке, и ничто из того, что он (Байден) скажет завтра, не сможет этого изменить", - сказал Джонсон журналистам, кадры транслировали ведущие американские телеканалы. В ежегодном послании "О положении Союза" президенты США рассказывают конгрессменам и сенаторам о ситуации в стране, перечисляют свои достижения и очерчивают приоритеты дальнейшей работы.
https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931484996_123:0:2091:1476_1920x0_80_0_0_73686d09efa3696fd706aeb25050d689.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, майк джонсон, выборы президента сша — 2024, палата представителей сша
В мире, США, Джо Байден, Майк Джонсон, Выборы президента США — 2024, Палата представителей США
Слова Байдена не остановят упадка США, заявил спикер Палаты представителей
Майк Джонсон: США находятся в упадке, и никакие слова Байдена это не изменят
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, комментируя грядущее выступление президента Джо Байдена в конгрессе, заявил, что Америка находится в упадке, и ничего из того, что скажет лидер страны, это не изменит.
Байден 7 марта выступит в конгрессе с ежегодным посланием "О положении Союза". Начало запланировано на 21.00 по местному времени (05.00 пятницы по мск).
"Америка находится в упадке, и ничто из того, что он (Байден) скажет завтра, не сможет этого изменить", - сказал Джонсон журналистам, кадры транслировали ведущие американские телеканалы.
В ежегодном послании "О положении Союза" президенты США рассказывают конгрессменам и сенаторам о ситуации в стране, перечисляют свои достижения и очерчивают приоритеты дальнейшей работы.
Поиски замены Байдена вышли на финишную прямую