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Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться от республиканцев

Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться от республиканцев - РИА Новости, 06.03.2024

Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться от республиканцев

Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:07

2024-03-06T18:07

2024-03-06T18:38

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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии, об этом она объявила в обращении к сторонникам."Сейчас настало время приостановить мою кампанию", — сказала политик.Она не стала призывать сторонников в партии и за ее пределами голосовать за ее соперника Дональда Трампа, отметив, что он должен сам завоевать их симпатии. При этом, по мнению Хейли, в июле его, вероятнее всего, провозгласят кандидатом от республиканцев.Экс-постпред также рассказала, что после выхода из президентской гонки она не претендует на официальные должности и будет "наслаждаться жизнью частного гражданина".По прогнозам ведущих американских СМИ, Трамп одержал победу на праймериз республиканцев в 14 из 15 штатов, тогда как Хейли вырвалась вперед только в Вермонте.Выборы президента США пройдут в ноябре этого года. Из гонки уже выбыли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Действующий глава Белого дома Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html

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