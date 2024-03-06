https://ria.ru/20240306/ssha-1931423337.html

В США разоблачили "теневое" правительство, руководящее Америкой

В США разоблачили "теневое" правительство, руководящее Америкой - РИА Новости, 06.03.2024

В США разоблачили "теневое" правительство, руководящее Америкой

США руководит администрация президента, а не сам глава Белого дома Джо Байден, заявил в интервью Fox Business конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:07

2024-03-06T12:07

2024-03-06T12:39

в мире

джо байден

сша

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США руководит администрация президента, а не сам глава Белого дома Джо Байден, заявил в интервью Fox Business конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс. "Все мы видим его умственные способности, когнитивные нарушения. Все мы ощущаем, что в действительности не Байден стоит во главе страны", — сказал он. Биггс добавил, что многие американцы подходят к нему и спрашивают, кто на самом деле управляет страной."Это его кабинет. Каждый из них правит в своей вотчине", — заключил конргессмен.Байден — самый старый в истории президент США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики. В начале февраля глава Белого дома попытался ответить на критику его когнитивных способностей, объяснив, что с памятью у него все в порядке, но почти сразу же допустил очередную оговорку, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.А незадолго до того он перепутал имена европейских лидеров, рассказав, что не так давно общался с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году, и президентом Франции Франсуа Миттераном, ушедшим из жизни почти 30 лет назад.

https://ria.ru/20230910/mask-1895264685.html

https://ria.ru/20240214/bayden-1927338325.html

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в мире, джо байден, сша