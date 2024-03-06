В США разоблачили "теневое" правительство, руководящее Америкой
Американский конгрессмен Биггс: США руководит не Джо Байден
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США руководит администрация президента, а не сам глава Белого дома Джо Байден, заявил в интервью Fox Business конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс.
"Все мы видим его умственные способности, когнитивные нарушения. Все мы ощущаем, что в действительности не Байден стоит во главе страны", — сказал он.
"Все мы видим его умственные способности, когнитивные нарушения. Все мы ощущаем, что в действительности не Байден стоит во главе страны", — сказал он.
Биггс добавил, что многие американцы подходят к нему и спрашивают, кто на самом деле управляет страной.
"Это его кабинет. Каждый из них правит в своей вотчине", — заключил конргессмен.
Байден — самый старый в истории президент США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики. В начале февраля глава Белого дома попытался ответить на критику его когнитивных способностей, объяснив, что с памятью у него все в порядке, но почти сразу же допустил очередную оговорку, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.
"Это его кабинет. Каждый из них правит в своей вотчине", — заключил конргессмен.
Байден — самый старый в истории президент США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики. В начале февраля глава Белого дома попытался ответить на критику его когнитивных способностей, объяснив, что с памятью у него все в порядке, но почти сразу же допустил очередную оговорку, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.
А незадолго до того он перепутал имена европейских лидеров, рассказав, что не так давно общался с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году, и президентом Франции Франсуа Миттераном, ушедшим из жизни почти 30 лет назад.