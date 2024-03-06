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Кандидат в конгресс США раскритиковала политику Байдена - РИА Новости, 06.03.2024
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06:52 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/ssha-1931358454.html
Кандидат в конгресс США раскритиковала политику Байдена
Кандидат в конгресс США раскритиковала политику Байдена - РИА Новости, 06.03.2024
Кандидат в конгресс США раскритиковала политику Байдена
Политика действующего президента США Джо Байдена "с треском провалилась", тогда как шаги, предпринятые его предшественником Дональдом Трампом, доказали свою... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T06:52
2024-03-06T06:52
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
конгресс сша
никки хейли
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Политика действующего президента США Джо Байдена "с треском провалилась", тогда как шаги, предпринятые его предшественником Дональдом Трампом, доказали свою эффективность, заявила РИА Новости кандидат в Конгресс США от штата Аризона, представительница Республиканской партии Кэтлин Уинн. "Можно любить Дональда Трампа или ненавидеть, однако его политика сработала. Мы бы не узнали об этом, если бы политика Байдена не провалилась с таким треском. Дело не в личностях и не в политике. Дело в том, что работает, а что нет… И то, что делает Дональд Трамп, сработало", - сказала Уинн, комментируя состоявшиеся во вторник праймериз республиканцев в ряде важнейших штатов. Она выразила уверенность в том, что при президенте-демократе среднестатистический американец не смог добиться улучшения своего благосостояния, чего нельзя сказать о его предшественнике. "Я думаю, это именно то, что показывает данное голосование", - резюмировала политик-республиканец. По итогам подсчета первичных голосов после состоявшихся во вторник праймериз республиканцев влиятельные американские СМИ предрекают победу Трампу в подавляющем большинстве штатов. Согласно этим прогнозам, Трамп одерживает первенство в том числе в Техасе с 75% голосов, что знаменует его важнейший триумф с точки зрения числа делегатов (больше лишь от Калифорнии, которая пока голосует). Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и экс-постпред в ООН Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, конгресс сша, никки хейли, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Конгресс США, Никки Хейли, Выборы президента США — 2024
Кандидат в конгресс США раскритиковала политику Байдена

Кандидат в конгресс США: политика Джо Байдена с треском провалилась

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Политика действующего президента США Джо Байдена "с треском провалилась", тогда как шаги, предпринятые его предшественником Дональдом Трампом, доказали свою эффективность, заявила РИА Новости кандидат в Конгресс США от штата Аризона, представительница Республиканской партии Кэтлин Уинн.
"Можно любить Дональда Трампа или ненавидеть, однако его политика сработала. Мы бы не узнали об этом, если бы политика Байдена не провалилась с таким треском. Дело не в личностях и не в политике. Дело в том, что работает, а что нет… И то, что делает Дональд Трамп, сработало", - сказала Уинн, комментируя состоявшиеся во вторник праймериз республиканцев в ряде важнейших штатов.
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Она выразила уверенность в том, что при президенте-демократе среднестатистический американец не смог добиться улучшения своего благосостояния, чего нельзя сказать о его предшественнике. "Я думаю, это именно то, что показывает данное голосование", - резюмировала политик-республиканец.
По итогам подсчета первичных голосов после состоявшихся во вторник праймериз республиканцев влиятельные американские СМИ предрекают победу Трампу в подавляющем большинстве штатов. Согласно этим прогнозам, Трамп одерживает первенство в том числе в Техасе с 75% голосов, что знаменует его важнейший триумф с точки зрения числа делегатов (больше лишь от Калифорнии, которая пока голосует).
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и экс-постпред в ООН Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКонгресс СШАНикки ХейлиВыборы президента США — 2024
 
 
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