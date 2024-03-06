https://ria.ru/20240306/ssha-1931343419.html

США предают своих союзников не глядя, заявила Захарова

США предают своих союзников не глядя, заявила Захарова - РИА Новости, 06.03.2024

США предают своих союзников не глядя, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале заявление координатора стратегических коммуникаций в совете национальной... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T00:17

2024-03-06T00:17

2024-03-06T00:41

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале заявление координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джона Кирби о планах Владимира Зеленского воевать самостоятельно, заявила, что США не глядя предают своих союзников.Ранее Кирби заявил на брифинге, что Владимир Зеленский не просит иностранных войск и хочет воевать самостоятельно. Он исключил вариант отправки на Украину американских военных. "Надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма — предают не глядя", — сообщила Захарова. Дипломат добавила, что стремление Киева вступить в НАТО не соответствует стремлению Зеленского вести левые действия самостоятельно. Кроме того, официальный представитель дипведомства сыронизировала о прошлом Киевского лидера в КВН. "Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби", — написала она.В марте 2022 года Байден заявлял, что отправка на Украину наступательной техники, самолетов и танков с американскими военнослужащими означала бы начало третьей мировой войны. В феврале 2023 года Байден исключал передачу ВСУ истребителей F-16, потому что те им "не нужны".При этом первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину в сентябре 2023 года, всего США обещали поставить Киеву 31 танк. В августе 2023-го США одобрили передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов, ВСУ получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркивал, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям.

https://ria.ru/20240305/vsu-1931241641.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, джон кирби, нато