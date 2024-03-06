Рейтинг@Mail.ru
США предают своих союзников не глядя, заявила Захарова - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 06.03.2024 (обновлено: 00:41 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/ssha-1931343419.html
США предают своих союзников не глядя, заявила Захарова
США предают своих союзников не глядя, заявила Захарова - РИА Новости, 06.03.2024
США предают своих союзников не глядя, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале заявление координатора стратегических коммуникаций в совете национальной... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T00:17
2024-03-06T00:41
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
мария захарова
джон кирби
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале заявление координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джона Кирби о планах Владимира Зеленского воевать самостоятельно, заявила, что США не глядя предают своих союзников.Ранее Кирби заявил на брифинге, что Владимир Зеленский не просит иностранных войск и хочет воевать самостоятельно. Он исключил вариант отправки на Украину американских военных. "Надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма — предают не глядя", — сообщила Захарова. Дипломат добавила, что стремление Киева вступить в НАТО не соответствует стремлению Зеленского вести левые действия самостоятельно. Кроме того, официальный представитель дипведомства сыронизировала о прошлом Киевского лидера в КВН. "Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби", — написала она.В марте 2022 года Байден заявлял, что отправка на Украину наступательной техники, самолетов и танков с американскими военнослужащими означала бы начало третьей мировой войны. В феврале 2023 года Байден исключал передачу ВСУ истребителей F-16, потому что те им "не нужны".При этом первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину в сентябре 2023 года, всего США обещали поставить Киеву 31 танк. В августе 2023-го США одобрили передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов, ВСУ получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркивал, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям.
https://ria.ru/20240305/vsu-1931241641.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, джон кирби, нато
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Джон Кирби, НАТО
США предают своих союзников не глядя, заявила Захарова

Официальный представитель МИД Захарова: США предают своих союзников не глядя

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале заявление координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джона Кирби о планах Владимира Зеленского воевать самостоятельно, заявила, что США не глядя предают своих союзников.
Ранее Кирби заявил на брифинге, что Владимир Зеленский не просит иностранных войск и хочет воевать самостоятельно. Он исключил вариант отправки на Украину американских военных.
Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ Гиацинт-С в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Зеленский признал. В США раскрыли, что произошло с ВСУ на передовой
Вчера, 15:46
"Надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма — предают не глядя", — сообщила Захарова.
Дипломат добавила, что стремление Киева вступить в НАТО не соответствует стремлению Зеленского вести левые действия самостоятельно. Кроме того, официальный представитель дипведомства сыронизировала о прошлом Киевского лидера в КВН.
«
"Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби", — написала она.
В марте 2022 года Байден заявлял, что отправка на Украину наступательной техники, самолетов и танков с американскими военнослужащими означала бы начало третьей мировой войны. В феврале 2023 года Байден исключал передачу ВСУ истребителей F-16, потому что те им "не нужны".
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00
При этом первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину в сентябре 2023 года, всего США обещали поставить Киеву 31 танк. В августе 2023-го США одобрили передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов, ВСУ получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркивал, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Украина угрожает развязать террор на Западе
4 марта, 08:00
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваДжон КирбиНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала