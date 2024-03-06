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Киев на Херсонском направлении потерял до 30 военных за сутки
Киев на Херсонском направлении потерял до 30 военных за сутки - РИА Новости, 06.03.2024
Киев на Херсонском направлении потерял до 30 военных за сутки
Российские ВС на Херсонском направлении нанесли поражение ряду подразделений ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило в среду РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:17
2024-03-06T15:17
2024-03-06T15:36
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские ВС на Херсонском направлении нанесли поражение ряду подразделений ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной бригады ВСУ, 126-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Токаревка, Садовое Херсонской области и Высшетарасовка Днепропетровской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих и два автомобиля",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев на Херсонском направлении потерял до 30 военных за сутки
МИ РФ: ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на Херсонском направлении