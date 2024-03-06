https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931488232.html

Киев на Херсонском направлении потерял до 30 военных за сутки

Киев на Херсонском направлении потерял до 30 военных за сутки - РИА Новости, 06.03.2024

Киев на Херсонском направлении потерял до 30 военных за сутки

Российские ВС на Херсонском направлении нанесли поражение ряду подразделений ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило в среду РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:17

2024-03-06T15:17

2024-03-06T15:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские ВС на Херсонском направлении нанесли поражение ряду подразделений ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной бригады ВСУ, 126-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Токаревка, Садовое Херсонской области и Высшетарасовка Днепропетровской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих и два автомобиля",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность