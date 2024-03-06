https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931351995.html

Балицкий рассказал, как ВСУ пытаются противостоять успехам России

Балицкий рассказал, как ВСУ пытаются противостоять успехам России - РИА Новости, 06.03.2024

Балицкий рассказал, как ВСУ пытаются противостоять успехам России

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что успехи российской армии вынуждают ВСУ переходить в глубокую оборону и строить... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T03:33

2024-03-06T03:33

2024-03-06T03:33

специальная военная операция на украине

россия

евгений балицкий

владимир путин

киев

украина

вооруженные силы украины

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что успехи российской армии вынуждают ВСУ переходить в глубокую оборону и строить фортификационные сооружения, но свой момент для этого украинские войска уже упустили. Ранее назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщал, что кабмин Украины выделил 1,3 миллиарда гривен (34,2 миллиона долларов) на строительство фортификационных сооружений в подконтрольной Киеву части региона. "Это очевидно, что сегодняшние наши успехи на фронте вынуждают противника переходить к глубокой обороне и, соответственно, строить укрепления. И то, что они это начинают только сейчас, говорит о том, что свой момент на постройку они упустили. Потому что строятся подобные фортификационные укрепления, если это, конечно, не простой окоп,… а замаскированные точки, бункеры и доты, для того, чтобы построить такую линию, которые построили наши Вооруженные силы, для этого необходимо хотя бы полгода", - сказал Балицкий на полях Всемирного фестиваля молодежи. Глава региона добавил, что такую линию обороны, которую возвели российские военные, вряд ли удастся построить Украине, потому что это "высоко коррумпированная страна" и выделенные на эти цели средства "просто разворуют". Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931351399.html

россия

киев

украина

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россия, евгений балицкий, владимир путин, киев, украина, вооруженные силы украины, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), безопасность, всемирный фестиваль молодежи — 2024, вооруженные силы рф