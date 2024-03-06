Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:20 06.03.2024 (обновлено: 03:22 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931351399.html
Балицкий рассказал о ситуации на Запорожском направлении
Балицкий рассказал о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 06.03.2024
Балицкий рассказал о ситуации на Запорожском направлении
Ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области стабильная, линия фронта отодвигается, но ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам, пытаясь РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T03:20
2024-03-06T03:22
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
евгений балицкий
владимир путин
вооруженные силы украины
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916906945_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_43be15407125f9ccccbf65329ba95beb.jpg
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области стабильная, линия фронта отодвигается, но ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам, пытаясь компенсировать свои неудачи на поле боя, заявил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий. "На сегодняшний день ситуация стабильная. Фронт двигается потихоньку, но отодвигаем укронацистский режим от городов Запорожской области. Ситуация стабильная, противник еще пока обстреливает Запорожскую область, компенсируя свои неудачи на фронте тем, что бьет по инфраструктуре, социальным объектам. Но для нас это не проблемы, а задачи, которые мы понимаем для себя как необходимые для восстановления мирной жизни", - сказал Балицкий на полях Всемирного фестиваля молодежи. Как отметил собеседник агентства, на сегодняшний день ситуация в регионе в целом "гораздо лучше", чем была год назад, жители возвращаются в свои дома, а российские военные намного лучше оснащены. "Поэтому с оптимизмом смотрим", - заключил губернатор. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240305/taktika-1931310849.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916906945_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_99996ac8ec7e2a1ae5cb05546616fd05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Безопасность
Балицкий рассказал о ситуации на Запорожском направлении

Балицкий: ситуация на Запорожском направлении стабильная, фронт отодвигается

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области стабильная, линия фронта отодвигается, но ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам, пытаясь компенсировать свои неудачи на поле боя, заявил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий.
"На сегодняшний день ситуация стабильная. Фронт двигается потихоньку, но отодвигаем укронацистский режим от городов Запорожской области. Ситуация стабильная, противник еще пока обстреливает Запорожскую область, компенсируя свои неудачи на фронте тем, что бьет по инфраструктуре, социальным объектам. Но для нас это не проблемы, а задачи, которые мы понимаем для себя как необходимые для восстановления мирной жизни", - сказал Балицкий на полях Всемирного фестиваля молодежи.
Как отметил собеседник агентства, на сегодняшний день ситуация в регионе в целом "гораздо лучше", чем была год назад, жители возвращаются в свои дома, а российские военные намного лучше оснащены. "Поэтому с оптимизмом смотрим", - заключил губернатор.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
"В огромных объемах". Генерала ВСУ шокировала тактика россиян
Вчера, 19:30
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала