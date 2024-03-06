https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931351399.html

Балицкий рассказал о ситуации на Запорожском направлении

Балицкий рассказал о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 06.03.2024

Балицкий рассказал о ситуации на Запорожском направлении

Ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области стабильная, линия фронта отодвигается, но ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам, пытаясь РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T03:20

2024-03-06T03:20

2024-03-06T03:22

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

евгений балицкий

владимир путин

вооруженные силы украины

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Запорожской области стабильная, линия фронта отодвигается, но ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам, пытаясь компенсировать свои неудачи на поле боя, заявил РИА Новости глава региона Евгений Балицкий. "На сегодняшний день ситуация стабильная. Фронт двигается потихоньку, но отодвигаем укронацистский режим от городов Запорожской области. Ситуация стабильная, противник еще пока обстреливает Запорожскую область, компенсируя свои неудачи на фронте тем, что бьет по инфраструктуре, социальным объектам. Но для нас это не проблемы, а задачи, которые мы понимаем для себя как необходимые для восстановления мирной жизни", - сказал Балицкий на полях Всемирного фестиваля молодежи. Как отметил собеседник агентства, на сегодняшний день ситуация в регионе в целом "гораздо лучше", чем была год назад, жители возвращаются в свои дома, а российские военные намного лучше оснащены. "Поэтому с оптимизмом смотрим", - заключил губернатор. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/taktika-1931310849.html

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запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, безопасность