Гагаузия и Псковская область заключат соглашение о сотрудничестве
Гуцул: Гагаузия и Псковская область заключат соглашение о сотрудничестве
© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в четверг, что обсудила с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым подписание договора о сотрудничестве между двумя регионами.
Гуцул находится с рабочим визитом в России, где у нее состоялись встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти РФ. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестиваля молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул сообщила, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью.
"С губернатором Псковской области договорились о взаимодействии педагогов, которые работают с детьми с особенностями развития. И уже скоро наши учителя поедут в псковский центр педагогики для детей с расстройством аутистического спектра… Мы в Гагаузии любим работать и учиться, поэтому считаю важным договоренность об обмене опытом наших специалистов с российскими коллегами. Это будут программы для студентов, врачей, предпринимателей и деятелей культуры", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Глава Гагаузии также отметила, что на конец июня запланированы Дни автономии в Пскове с презентацией гагаузских предприятий, также пройдут и другие мероприятия.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.
После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.