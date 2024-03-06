https://ria.ru/20240306/sotrudnichestvo-1931590656.html

Гагаузия и Псковская область заключат соглашение о сотрудничестве

Гагаузия и Псковская область заключат соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 06.03.2024

Гагаузия и Псковская область заключат соглашение о сотрудничестве

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в четверг, что обсудила с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым подписание договора о... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:32

2024-03-06T21:32

2024-03-06T21:37

гагаузия

россия

молдавия

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совет федерации рф

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михаил ведерников

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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в четверг, что обсудила с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым подписание договора о сотрудничестве между двумя регионами. Гуцул находится с рабочим визитом в России, где у нее состоялись встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти РФ. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестиваля молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул сообщила, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. "С губернатором Псковской области договорились о взаимодействии педагогов, которые работают с детьми с особенностями развития. И уже скоро наши учителя поедут в псковский центр педагогики для детей с расстройством аутистического спектра… Мы в Гагаузии любим работать и учиться, поэтому считаю важным договоренность об обмене опытом наших специалистов с российскими коллегами. Это будут программы для студентов, врачей, предпринимателей и деятелей культуры", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. Глава Гагаузии также отметила, что на конец июня запланированы Дни автономии в Пскове с презентацией гагаузских предприятий, также пройдут и другие мероприятия. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html

https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931360631.html

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гагаузия, россия, молдавия, евгения гуцул, валентина матвиенко, совет федерации рф, таможенный союз, михаил ведерников, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире