https://ria.ru/20240306/soldat-1931583985.html

Погиб второй солдат, попавший под машину во время учений НАТО в Польше

Погиб второй солдат, попавший под машину во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 06.03.2024

Погиб второй солдат, попавший под машину во время учений НАТО в Польше

Второй солдат, попавший под гусеничную машину во время учений НАТО в Польше, скончался в госпитале, сообщает 1-я Варшавская бронетанковая бригада. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T20:54

2024-03-06T20:54

2024-03-06T20:54

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ВАРШАВА, 6 мар — РИА Новости. Второй солдат, попавший под гусеничную машину во время учений НАТО в Польше, скончался в госпитале, сообщает 1-я Варшавская бронетанковая бригада. Во вторник гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО на полигоне в Дравске-Поморском в Польше. Один из них скончался на месте, второй был доставлен в госпиталь. "С прискорбием сообщаем, что 6 марта во второй половине дня в госпитале в Щецине, окруженный поддержкой семьи и солдат, умер второй из пострадавших в результате несчастного случая в 1-й танковой бригаде", - говорится в сообщении. "Несмотря на очень быструю транспортировку в госпиталь и усилия врачей, его жизнь спасти не удалось", - отметили в бригаде. Инцидент произошел в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. На этом полигоне в конце февраля начались международные учения НАТО, в которых принимают участие 3 тысячи военных из Албании, Турции, Испании, Великобритании и Польши, а также 700 различных видов техники, в том числе бронетранспортеры и танки Leopard.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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