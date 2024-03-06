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Мизулиной на фестивале молодежи подарили сноуборд с изображением Путина

Мизулиной на фестивале молодежи подарили сноуборд с изображением Путина - РИА Новости, 06.03.2024

Мизулиной на фестивале молодежи подарили сноуборд с изображением Путина

Главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной на Всемирном фестивале молодежи во время посещения парка "Уличная классика" подарили сноуборд с... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:13

2024-03-06T16:13

2024-03-06T16:13

екатерина мизулина

владимир путин

российское общество "знание"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

россия

тюмень

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной на Всемирном фестивале молодежи во время посещения парка "Уличная классика" подарили сноуборд с изображением президента России Владимира Путина, об этом она рассказала в своем Telegram-канале. "На Всемирном фестивале молодежи посетила площадку "Уличной классики", где забрала подарок из Тюмени - сноуборд с изображением президента России", - сообщила Мизулина, добавив, что также она попробовала встать на скейтборд. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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екатерина мизулина, владимир путин, российское общество "знание", всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, россия, тюмень