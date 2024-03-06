https://ria.ru/20240306/sklady-1931487876.html

Российские войска поразили склады боеприпасов на двух украинских аэродромах

Российские войска поразили склады боеприпасов на двух украинских аэродромах - РИА Новости, 06.03.2024

Российские войска поразили склады боеприпасов на двух украинских аэродромах

Российские военные за сутки поразили украинские склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:16

2024-03-06T15:16

2024-03-06T15:30

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

хмельницкая область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинские склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", сообщило в среду министерство обороны РФ. "Поражены авиационная техника, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области, склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

хмельницкая область

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днепропетровская область, хмельницкая область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)