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Российские войска поразили склады боеприпасов на двух украинских аэродромах
Российские войска поразили склады боеприпасов на двух украинских аэродромах - РИА Новости, 06.03.2024
Российские войска поразили склады боеприпасов на двух украинских аэродромах
Российские военные за сутки поразили украинские склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:16
2024-03-06T15:16
2024-03-06T15:30
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
хмельницкая область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинские склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", сообщило в среду министерство обороны РФ. "Поражены авиационная техника, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области, склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепропетровская область, хмельницкая область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска поразили склады боеприпасов на двух украинских аэродромах
МО: ВС РФ поразили склады боеприпасов и топлива на двух украинских аэродромах