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Российские войска поразили склады боеприпасов на двух украинских аэродромах - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 06.03.2024 (обновлено: 15:30 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/sklady-1931487876.html
Российские войска поразили склады боеприпасов на двух украинских аэродромах
Российские войска поразили склады боеприпасов на двух украинских аэродромах - РИА Новости, 06.03.2024
Российские войска поразили склады боеприпасов на двух украинских аэродромах
Российские военные за сутки поразили украинские склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:16
2024-03-06T15:30
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
хмельницкая область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинские склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", сообщило в среду министерство обороны РФ. "Поражены авиационная техника, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области, склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
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днепропетровская область, хмельницкая область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска поразили склады боеприпасов на двух украинских аэродромах

МО: ВС РФ поразили склады боеприпасов и топлива на двух украинских аэродромах

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25
Штурмовики Су-25 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинские склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Поражены авиационная техника, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области, склад боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьХмельницкая областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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