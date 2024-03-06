https://ria.ru/20240306/shveya-1931487740.html

Швея из Дагестана направила бойцам СВО более 14 тысяч футболок и балаклав

Швея из Дагестана направила бойцам СВО более 14 тысяч футболок и балаклав - РИА Новости, 06.03.2024

Швея из Дагестана направила бойцам СВО более 14 тысяч футболок и балаклав

Владелица ателье в Дагестане Умижат Хириясулмагомедова направила для участников специальной военной операции свыше 14 тысяч футболок, толстовок и балаклав,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:15

2024-03-06T15:15

2024-03-06T15:15

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общество

шамильский район

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МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Владелица ателье в Дагестане Умижат Хириясулмагомедова направила для участников специальной военной операции свыше 14 тысяч футболок, толстовок и балаклав, сообщили в пресс-службе главы республики. "Более 14 тысяч футболок, толстовок и балаклав направила для бойцов СВО владелица ателье Умижат Хириясулмагомедова. С самого начала спецоперации вместе со своей командой и неравнодушными жителями она ежемесячно готовит тонны гуманитарной помощи для отправки на передовую, в том числе термобелье, маскировочные халаты и другая одежда", – говорится в сообщении. Сама швея дважды отвозила помощь в зону боевых действий. "Мне помогают многие местные жители. Каждый месяц мы отправляем до 25 тонн гуманитарной помощи. Больше хочется помогать нашим ребятам", — говорит дагестанка. За свою общественную деятельность уроженка села Телетль Шамильского района в среду поручила из рук главы Дагестана Сергея Меликова медаль имени Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи".

https://ria.ru/20240306/belyashi-1931437398.html

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общество, шамильский район