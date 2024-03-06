Швея из Дагестана направила бойцам СВО более 14 тысяч футболок и балаклав
Владелица ателье из Дагестана направила бойцам СВО 14 тысяч футболок и балаклав
© Сергей Меликов/TelegramШвея из Дагестана награждена медалью имени Амет-Хана Султана за отправку гуманитарной помощи в зону СВО
Швея из Дагестана награждена медалью имени Амет-Хана Султана за отправку гуманитарной помощи в зону СВО
МАХАЧКАЛА, 6 мар - РИА Новости. Владелица ателье в Дагестане Умижат Хириясулмагомедова направила для участников специальной военной операции свыше 14 тысяч футболок, толстовок и балаклав, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Более 14 тысяч футболок, толстовок и балаклав направила для бойцов СВО владелица ателье Умижат Хириясулмагомедова. С самого начала спецоперации вместе со своей командой и неравнодушными жителями она ежемесячно готовит тонны гуманитарной помощи для отправки на передовую, в том числе термобелье, маскировочные халаты и другая одежда", – говорится в сообщении.
© Сергей Меликов/TelegramШвея из Дагестана награждена медалью имени Амет-Хана Султана за отправку гуманитарной помощи в зону СВО
Швея из Дагестана награждена медалью имени Амет-Хана Султана за отправку гуманитарной помощи в зону СВО
Сама швея дважды отвозила помощь в зону боевых действий.
"Мне помогают многие местные жители. Каждый месяц мы отправляем до 25 тонн гуманитарной помощи. Больше хочется помогать нашим ребятам", — говорит дагестанка.
За свою общественную деятельность уроженка села Телетль Шамильского района в среду поручила из рук главы Дагестана Сергея Меликова медаль имени Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи".