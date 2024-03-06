https://ria.ru/20240306/shosse-1931597300.html
Щелковское шоссе планируют расширить вместо строительства дублера
Щелковское шоссе планируют расширить вместо строительства дублера - РИА Новости, 06.03.2024
Щелковское шоссе планируют расширить вместо строительства дублера
Щелковское шоссе планируется расширить вместо строительства дублера, такой проект поможет улучшить транспортную доступность для 1 миллиона жителей Подмосковья,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:29
2024-03-06T22:29
2024-03-06T22:29
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Щелковское шоссе планируется расширить вместо строительства дублера, такой проект поможет улучшить транспортную доступность для 1 миллиона жителей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "Вместе с федеральными коллегами вместо строительства дублера прорабатываем вопрос расширения Щелковского шоссе. Это очень важный проект. В случае его реализации мы сможем улучшить транспортную доступность для 1 миллиона человек — жителей Балашихи, Щелкова, Фрязина, Лосино-Петровского, Черноголовки, Звездного Городка", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Сейчас загруженность шоссе составляет 126 тысяч машин в сутки. В часы пик пробки достигают 8-9 баллов. "Мы долго вместе с экологами прорабатывали возможность строительства трассы по границам парка "Лосиный остров", но было много ограничений. Поэтому мы от него отказались. Еще один вариант — строительство дублера. Проектная организация предложила проложить дорогу через Горенский и Озерный лесопарки, парк Пехорка и центральную часть Балашихи. Такой вариант не устроил ни нас, ни жителей", - добавил Воробьев, рассуждая об альтернативных планах по решению проблемы с пробками на участке.
https://ria.ru/20240305/stroitelstvo-1931309543.html
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московская область (подмосковье), щелково, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково, Андрей Воробьев
Щелковское шоссе планируют расширить вместо строительства дублера
Воробьев: Щелковское шоссе планируют расширить вместо строительства дублера