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Щелковское шоссе планируют расширить вместо строительства дублера - РИА Новости, 06.03.2024
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Новости Подмосковья
 
22:29 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/shosse-1931597300.html
Щелковское шоссе планируют расширить вместо строительства дублера
Щелковское шоссе планируют расширить вместо строительства дублера - РИА Новости, 06.03.2024
Щелковское шоссе планируют расширить вместо строительства дублера
Щелковское шоссе планируется расширить вместо строительства дублера, такой проект поможет улучшить транспортную доступность для 1 миллиона жителей Подмосковья,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T22:29
2024-03-06T22:29
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Щелковское шоссе планируется расширить вместо строительства дублера, такой проект поможет улучшить транспортную доступность для 1 миллиона жителей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "Вместе с федеральными коллегами вместо строительства дублера прорабатываем вопрос расширения Щелковского шоссе. Это очень важный проект. В случае его реализации мы сможем улучшить транспортную доступность для 1 миллиона человек — жителей Балашихи, Щелкова, Фрязина, Лосино-Петровского, Черноголовки, Звездного Городка", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Сейчас загруженность шоссе составляет 126 тысяч машин в сутки. В часы пик пробки достигают 8-9 баллов. "Мы долго вместе с экологами прорабатывали возможность строительства трассы по границам парка "Лосиный остров", но было много ограничений. Поэтому мы от него отказались. Еще один вариант — строительство дублера. Проектная организация предложила проложить дорогу через Горенский и Озерный лесопарки, парк Пехорка и центральную часть Балашихи. Такой вариант не устроил ни нас, ни жителей", - добавил Воробьев, рассуждая об альтернативных планах по решению проблемы с пробками на участке.
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московская область (подмосковье), щелково, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково, Андрей Воробьев
Щелковское шоссе планируют расширить вместо строительства дублера

Воробьев: Щелковское шоссе планируют расширить вместо строительства дублера

© Фото: правительство Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
© Фото: правительство Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Щелковское шоссе планируется расширить вместо строительства дублера, такой проект поможет улучшить транспортную доступность для 1 миллиона жителей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Вместе с федеральными коллегами вместо строительства дублера прорабатываем вопрос расширения Щелковского шоссе. Это очень важный проект. В случае его реализации мы сможем улучшить транспортную доступность для 1 миллиона человек — жителей Балашихи, Щелкова, Фрязина, Лосино-Петровского, Черноголовки, Звездного Городка", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Сейчас загруженность шоссе составляет 126 тысяч машин в сутки. В часы пик пробки достигают 8-9 баллов.
"Мы долго вместе с экологами прорабатывали возможность строительства трассы по границам парка "Лосиный остров", но было много ограничений. Поэтому мы от него отказались. Еще один вариант — строительство дублера. Проектная организация предложила проложить дорогу через Горенский и Озерный лесопарки, парк Пехорка и центральную часть Балашихи. Такой вариант не устроил ни нас, ни жителей", - добавил Воробьев, рассуждая об альтернативных планах по решению проблемы с пробками на участке.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЩелковоАндрей Воробьев
 
 
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