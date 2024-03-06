Шольц заявил, что утечка не навредила отношениям ФРГ с союзниками
Шольц: утечка диалога немецких офицеров не навредила отношениям ФРГ с союзниками
© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что доверительные отношения между ФРГ и союзниками столь хороши, что скандал с прослушкой офицеров бундесвера им не навредил, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главами федеральных земель.
"Я уверен, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями столь сильное, что то, что там случилось, на это доверие не повлияет", - ответил он на вопрос, какой ущерб отношениям с другими странами принес перехват разговора немецких офицеров про ракеты Taurus. Речь канцлера транслировалась телеканалом Phoenix.
Шольц также отметил, что в рамках заседания кабинета министров в среду ему доложили, что все те партнеры, которых Берлин запросил по данной теме, ему ответили. Данную мысль канцлер не стал раскрывать.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.