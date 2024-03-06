Рейтинг@Mail.ru
Шольц заявил, что утечка не навредила отношениям ФРГ с союзниками - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 06.03.2024 (обновлено: 18:33 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/sholts-1931552283.html
Шольц заявил, что утечка не навредила отношениям ФРГ с союзниками
Шольц заявил, что утечка не навредила отношениям ФРГ с союзниками - РИА Новости, 06.03.2024
Шольц заявил, что утечка не навредила отношениям ФРГ с союзниками
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что доверительные отношения между ФРГ и союзниками столь хороши, что скандал с прослушкой офицеров бундесвера им не... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:24
2024-03-06T18:33
германия
бундесвер германии
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
в мире
украина
россия
олаф шольц
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930704957_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ceace9690ec3388cd6fc8cfccca23d56.jpg
БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что доверительные отношения между ФРГ и союзниками столь хороши, что скандал с прослушкой офицеров бундесвера им не навредил, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главами федеральных земель."Я уверен, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями столь сильное, что то, что там случилось, на это доверие не повлияет", - ответил он на вопрос, какой ущерб отношениям с другими странами принес перехват разговора немецких офицеров про ракеты Taurus. Речь канцлера транслировалась телеканалом Phoenix.Шольц также отметил, что в рамках заседания кабинета министров в среду ему доложили, что все те партнеры, которых Берлин запросил по данной теме, ему ответили. Данную мысль канцлер не стал раскрывать.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
2024-03-06T18:24
true
PT16M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930704957_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_e65fecd8a51241c8bc13305737367fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, бундесвер германии, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, украина, россия, олаф шольц, маргарита симоньян, дмитрий песков
Германия, Бундесвер Германии, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире, Украина, Россия, Олаф Шольц, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков
Шольц заявил, что утечка не навредила отношениям ФРГ с союзниками

Шольц: утечка диалога немецких офицеров не навредила отношениям ФРГ с союзниками

© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что доверительные отношения между ФРГ и союзниками столь хороши, что скандал с прослушкой офицеров бундесвера им не навредил, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главами федеральных земель.
"Я уверен, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями столь сильное, что то, что там случилось, на это доверие не повлияет", - ответил он на вопрос, какой ущерб отношениям с другими странами принес перехват разговора немецких офицеров про ракеты Taurus. Речь канцлера транслировалась телеканалом Phoenix.
Шольц также отметил, что в рамках заседания кабинета министров в среду ему доложили, что все те партнеры, которых Берлин запросил по данной теме, ему ответили. Данную мысль канцлер не стал раскрывать.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Германия пытается предотвратить еще одну войну. Зря
29 февраля, 08:00
 
ГерманияБундесвер ГерманииРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостВ миреУкраинаРоссияОлаф ШольцМаргарита СимоньянДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала