https://ria.ru/20240306/sholts-1931552283.html

Шольц заявил, что утечка не навредила отношениям ФРГ с союзниками

Шольц заявил, что утечка не навредила отношениям ФРГ с союзниками - РИА Новости, 06.03.2024

Шольц заявил, что утечка не навредила отношениям ФРГ с союзниками

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что доверительные отношения между ФРГ и союзниками столь хороши, что скандал с прослушкой офицеров бундесвера им не... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:24

2024-03-06T18:24

2024-03-06T18:33

германия

бундесвер германии

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

в мире

украина

россия

олаф шольц

маргарита симоньян

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БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что доверительные отношения между ФРГ и союзниками столь хороши, что скандал с прослушкой офицеров бундесвера им не навредил, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главами федеральных земель."Я уверен, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями столь сильное, что то, что там случилось, на это доверие не повлияет", - ответил он на вопрос, какой ущерб отношениям с другими странами принес перехват разговора немецких офицеров про ракеты Taurus. Речь канцлера транслировалась телеканалом Phoenix.Шольц также отметил, что в рамках заседания кабинета министров в среду ему доложили, что все те партнеры, которых Берлин запросил по данной теме, ему ответили. Данную мысль канцлер не стал раскрывать.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html

германия

украина

россия

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-06T18:24 true PT16M45S

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германия, бундесвер германии, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, украина, россия, олаф шольц, маргарита симоньян, дмитрий песков