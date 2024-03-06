https://ria.ru/20240306/shariy-1931504226.html
Полиция испанской Таррагоны заявила, что не знает о нападении на Шария
Полиция испанской Таррагоны заявила, что не знает о нападении на Шария - РИА Новости, 06.03.2024
Полиция испанской Таррагоны заявила, что не знает о нападении на Шария
Полиция испанского города Таррагона, где проживает украинский блогер Анатолий Шарий, сообщила РИА Новости, что не располагает информацией о возможном нападении... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:04
2024-03-06T16:04
2024-03-06T16:22
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МАДРИД, 6 мар - РИА Новости. Полиция испанского города Таррагона, где проживает украинский блогер Анатолий Шарий, сообщила РИА Новости, что не располагает информацией о возможном нападении на него."Мы не располагаем информацией об этом нападении", - сказала сотрудница местных правоохранительных органов.Ранее в среду Шарий сообщил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с автоматическим оружием. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое, один из них "был на подхвате". Как заявил Шарий, он ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы. По его словам, менее недели назад силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил, что нашлись свидетели, которые видели и знают, как выглядит человек, стрелявший во время нападения на его машину.По словам блогера, покушение на него было совершено в 9.20 по местному времени (11.20 мск). При этом, по его информации, "расследование начнется только в 16.00" (18.00 мск). Он добавил, что испанская пресса "обрывает телефон" и задает вопрос о том, "что происходит с силовыми органами".В октябре прошлого года дом Шария в испанской провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Он заявлял, что до этой атаки в его адрес поступали угрозы.Шарий - основатель "Партии Шария", деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева. Власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net". В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.
https://ria.ru/20230706/shariy-1882596563.html
https://ria.ru/20231031/spetssluzhby-1906322186.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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таррагона, в мире, украина, анатолий шарий, испания
Таррагона, В мире, Украина, Анатолий Шарий, Испания
Полиция испанской Таррагоны заявила, что не знает о нападении на Шария
Полиция Таррагоны, где живет Шарий, заявила, что не знает о нападении на него
МАДРИД, 6 мар - РИА Новости. Полиция испанского города Таррагона, где проживает украинский блогер Анатолий Шарий, сообщила РИА Новости, что не располагает информацией о возможном нападении на него.
"Мы не располагаем информацией об этом нападении", - сказала сотрудница местных правоохранительных органов.
СБУ заочно обвинила блогера Шария в госизмене
Ранее в среду Шарий сообщил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с автоматическим оружием. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое, один из них "был на подхвате". Как заявил Шарий, он ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы. По его словам, менее недели назад силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил, что нашлись свидетели, которые видели и знают, как выглядит человек, стрелявший во время нападения на его машину.
По словам блогера, покушение на него было совершено в 9.20 по местному времени (11.20 мск). При этом, по его информации, "расследование начнется только в 16.00" (18.00 мск). Он добавил, что испанская пресса "обрывает телефон" и задает вопрос о том, "что происходит с силовыми органами".
В октябре прошлого года дом Шария в испанской провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Он заявлял, что до этой атаки в его адрес поступали угрозы.
Шарий - основатель "Партии Шария", деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева. Власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net". В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.
Спецслужбы России узнали, кто поджог дом Шария в Испании, сообщил источник