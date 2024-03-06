https://ria.ru/20240306/shariy-1931469876.html

Шарий заявил, что нашел свидетелей нападения на него в Испании

Шарий заявил, что нашел свидетелей нападения на него в Испании - РИА Новости, 06.03.2024

Шарий заявил, что нашел свидетелей нападения на него в Испании

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что нашлись свидетели, которые видели и знают как выглядит человек, стрелявший во время нападения на его машину в... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:25

2024-03-06T14:25

2024-03-06T14:31

испания

анатолий шарий

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что нашлись свидетели, которые видели и знают как выглядит человек, стрелявший во время нападения на его машину в Испании. В среду Шарий сообщил, что на его машину напали с автоматическим оружием в Испании. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое, один из них "был на подхвате". По словам Шария, менее недели назад силовики Испании получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. "Нашлись свидетели, которые видели стрелявшего, которые знают, как он выглядит. Они обращаются к моей охране, полиция их не опрашивала", - сказал Шарий в голосовом сообщении, опубликованном в его канале в Telegram.

https://ria.ru/20240306/shariy-1931445011.html

испания

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испания, анатолий шарий, в мире