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Правоохранительные органы Испании не смогли подтвердить покушение на Шария - РИА Новости, 06.03.2024
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13:14 06.03.2024 (обновлено: 13:28 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/shariy-1931445011.html
Правоохранительные органы Испании не смогли подтвердить покушение на Шария
Правоохранительные органы Испании не смогли подтвердить покушение на Шария - РИА Новости, 06.03.2024
Правоохранительные органы Испании не смогли подтвердить покушение на Шария
Гражданская гвардия Испании на данный момент не может подтвердить информацию о возможном покушении на украинского блогера Анатолия Шария и его супругу, сообщили РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:14
2024-03-06T13:28
в мире
испания
украина
гражданская гвардия испании
анатолий шарий
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МАДРИД, 6 мар - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании на данный момент не может подтвердить информацию о возможном покушении на украинского блогера Анатолия Шария и его супругу, сообщили в среду РИА Новости представители пресс-службы правоохранительных органов королевства. Ранее в среду Шарий сообщил, что на его машину напали с автоматическим оружием в Испании. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое, один из них "был на подхвате". Шарий заявил, что ждет, что делом займется испанская полиции и спецслужбы. По его словам, менее недели назад силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. "Пока что мы не располагаем информацией по этому вопросу, поэтому не можем сообщить вам никаких деталей, равно как и подтвердить это", — сказала сотрудница гражданской гвардии.
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в мире, испания, украина, гражданская гвардия испании, анатолий шарий
В мире, Испания, Украина, Гражданская Гвардия Испании, Анатолий Шарий
Правоохранительные органы Испании не смогли подтвердить покушение на Шария

Гражданская гвардия Испании заявила, что пока не знает о покушении на Шария

© AP Photo / Alvaro BarrientosГражданская гвардия Испании
Гражданская гвардия Испании - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Гражданская гвардия Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 6 мар - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании на данный момент не может подтвердить информацию о возможном покушении на украинского блогера Анатолия Шария и его супругу, сообщили в среду РИА Новости представители пресс-службы правоохранительных органов королевства.
Ранее в среду Шарий сообщил, что на его машину напали с автоматическим оружием в Испании. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое, один из них "был на подхвате". Шарий заявил, что ждет, что делом займется испанская полиции и спецслужбы. По его словам, менее недели назад силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении.
"Пока что мы не располагаем информацией по этому вопросу, поэтому не можем сообщить вам никаких деталей, равно как и подтвердить это", — сказала сотрудница гражданской гвардии.
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В миреИспанияУкраинаГражданская Гвардия ИспанииАнатолий Шарий
 
 
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