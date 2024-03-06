https://ria.ru/20240306/shariy-1931445011.html
Правоохранительные органы Испании не смогли подтвердить покушение на Шария
Правоохранительные органы Испании не смогли подтвердить покушение на Шария - РИА Новости, 06.03.2024
Правоохранительные органы Испании не смогли подтвердить покушение на Шария
Гражданская гвардия Испании на данный момент не может подтвердить информацию о возможном покушении на украинского блогера Анатолия Шария и его супругу, сообщили РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:14
2024-03-06T13:14
2024-03-06T13:28
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МАДРИД, 6 мар - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании на данный момент не может подтвердить информацию о возможном покушении на украинского блогера Анатолия Шария и его супругу, сообщили в среду РИА Новости представители пресс-службы правоохранительных органов королевства. Ранее в среду Шарий сообщил, что на его машину напали с автоматическим оружием в Испании. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое, один из них "был на подхвате". Шарий заявил, что ждет, что делом займется испанская полиции и спецслужбы. По его словам, менее недели назад силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. "Пока что мы не располагаем информацией по этому вопросу, поэтому не можем сообщить вам никаких деталей, равно как и подтвердить это", — сказала сотрудница гражданской гвардии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, украина, гражданская гвардия испании, анатолий шарий
В мире, Испания, Украина, Гражданская Гвардия Испании, Анатолий Шарий
Правоохранительные органы Испании не смогли подтвердить покушение на Шария
Гражданская гвардия Испании заявила, что пока не знает о покушении на Шария
МАДРИД, 6 мар - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании на данный момент не может подтвердить информацию о возможном покушении на украинского блогера Анатолия Шария и его супругу, сообщили в среду РИА Новости представители пресс-службы правоохранительных органов королевства.
Ранее в среду Шарий сообщил, что на его машину напали с автоматическим оружием в Испании. Он добавил, что нападавших, вероятно, было двое, один из них "был на подхвате". Шарий заявил, что ждет, что делом займется испанская полиции и спецслужбы. По его словам, менее недели назад силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении.
"Пока что мы не располагаем информацией по этому вопросу, поэтому не можем сообщить вам никаких деталей, равно как и подтвердить это", — сказала сотрудница гражданской гвардии.
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