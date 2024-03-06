https://ria.ru/20240306/shariy-1931413596.html

Украинский блогер Шарий сообщил о нападении

Украинский блогер Шарий сообщил о нападении - РИА Новости, 06.03.2024

Украинский блогер Шарий сообщил о нападении

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в Телеграм-канале о попытке покушения на него и его жену. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:40

2024-03-06T11:40

2024-03-06T12:56

испания

анатолий шарий

в мире

украина

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в Телеграм-канале о попытке покушения на него и его жену."Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием", — написал он.В видео Шарий добавил, что нападавшие пытались убить его самого и его жену."Пытались обстрелять автомобиль, автомат с глушителем", — сказал он.По словам блогера, нападавших, вероятно, было двое, один из них был на подхвате. Шарий ждет, что делом займется испанская полиции и спецслужбы. При этом он утверждает, что что менее недели назад испанские силовики получили детальную информацию о готовящемся покушении, но, тем не менее, оно состоялось.Шарий — основатель Партии Шария, деятельность которой запретили на Украине по решению суда. После начала спецоперации блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Он также сообщил об убийстве в центре Киева члена первой украинской делегации на мирных переговорах с Россией Дениса Киреева. На Украине против издания "Шарий.нет" ввели санкции.

https://ria.ru/20231024/shariy-1904981629.html

испания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

испания, анатолий шарий, в мире, украина