https://ria.ru/20240306/shariy-1931413596.html
Украинский блогер Шарий сообщил о нападении
Украинский блогер Шарий сообщил о нападении - РИА Новости, 06.03.2024
Украинский блогер Шарий сообщил о нападении
Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в Телеграм-канале о попытке покушения на него и его жену. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:40
2024-03-06T11:40
2024-03-06T12:56
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анатолий шарий
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в Телеграм-канале о попытке покушения на него и его жену."Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием", — написал он.В видео Шарий добавил, что нападавшие пытались убить его самого и его жену."Пытались обстрелять автомобиль, автомат с глушителем", — сказал он.По словам блогера, нападавших, вероятно, было двое, один из них был на подхвате. Шарий ждет, что делом займется испанская полиции и спецслужбы. При этом он утверждает, что что менее недели назад испанские силовики получили детальную информацию о готовящемся покушении, но, тем не менее, оно состоялось.Шарий — основатель Партии Шария, деятельность которой запретили на Украине по решению суда. После начала спецоперации блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Он также сообщил об убийстве в центре Киева члена первой украинской делегации на мирных переговорах с Россией Дениса Киреева. На Украине против издания "Шарий.нет" ввели санкции.
https://ria.ru/20231024/shariy-1904981629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, анатолий шарий, в мире, украина
Испания, Анатолий Шарий, В мире, Украина
Украинский блогер Шарий сообщил о нападении
Украинский блогер Шарий заявил, что на его машину в Испании напали с автоматом
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в Телеграм-канале
о попытке покушения на него и его жену.
«
"Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием", — написал он.
В видео Шарий добавил, что нападавшие пытались убить его самого и его жену.
"Пытались обстрелять автомобиль, автомат с глушителем", — сказал он.
По словам блогера, нападавших, вероятно, было двое, один из них был на подхвате.
Шарий ждет, что делом займется испанская полиции и спецслужбы. При этом он утверждает, что что менее недели назад испанские силовики получили детальную информацию о готовящемся покушении, но, тем не менее, оно состоялось.
Шарий — основатель Партии Шария, деятельность которой запретили на Украине по решению суда. После начала спецоперации блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Он также сообщил об убийстве в центре Киева члена первой украинской делегации на мирных переговорах с Россией Дениса Киреева. На Украине против издания "Шарий.нет" ввели санкции.
Дом украинского блогера Шария в Испании забросали коктейлями Молотова