https://ria.ru/20240306/shagonar-1931489868.html

СК завел уголовные дела после взрыва на ТЭЦ в Туве

СК завел уголовные дела после взрыва на ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 06.03.2024

СК завел уголовные дела после взрыва на ТЭЦ в Туве

Уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований промышленной безопасности возбуждены после взрыва на ТЭЦ в Туве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:23

2024-03-06T15:23

2024-03-06T15:47

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика тыва

шагонар

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований промышленной безопасности возбуждены после взрыва на ТЭЦ в Туве, сообщается в Telegram-канале следственного комитета России.В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Сейчас пожар на ТЭЦ полностью ликвидирован."Следственными органами СК России по Республике Тыва в связи с аварией на ТЭЦ города Шагонара, в результате которой пострадали люди, расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в помещении ТЭЦ "в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошел хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи". Предварительная причина - скопление угольных газов.

республика тыва

шагонар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве 2024-03-06T15:23 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика тыва, шагонар, видео