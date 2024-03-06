https://ria.ru/20240306/shagonar-1931489868.html
СК завел уголовные дела после взрыва на ТЭЦ в Туве
СК завел уголовные дела после взрыва на ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 06.03.2024
СК завел уголовные дела после взрыва на ТЭЦ в Туве
Уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований промышленной безопасности возбуждены после взрыва на ТЭЦ в Туве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:23
2024-03-06T15:23
2024-03-06T15:47
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика тыва
шагонар
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований промышленной безопасности возбуждены после взрыва на ТЭЦ в Туве, сообщается в Telegram-канале следственного комитета России.В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Сейчас пожар на ТЭЦ полностью ликвидирован."Следственными органами СК России по Республике Тыва в связи с аварией на ТЭЦ города Шагонара, в результате которой пострадали люди, расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в помещении ТЭЦ "в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошел хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи". Предварительная причина - скопление угольных газов.
республика тыва
шагонар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931476051_114:0:1013:674_1920x0_80_0_0_1c3b13f74d3fea6bc68268d1704a0fd5.jpg
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
2024-03-06T15:23
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика тыва, шагонар, видео
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Тыва, Шагонар
СК завел уголовные дела после взрыва на ТЭЦ в Туве
СК завел дела о халатности и нарушении требований безопасности после ЧП в Туве
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований промышленной безопасности возбуждены после взрыва на ТЭЦ в Туве, сообщается в Telegram-канале
следственного комитета России.
В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Сейчас пожар на ТЭЦ полностью ликвидирован.
"Следственными органами СК России по Республике Тыва в связи с аварией на ТЭЦ города Шагонара, в результате которой пострадали люди, расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в помещении ТЭЦ "в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошел хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи". Предварительная причина - скопление угольных газов.