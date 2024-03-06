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При пожаре на Шагонарской ТЭЦ никто не погиб, заявил глава Тувы - РИА Новости, 06.03.2024
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09:00 06.03.2024 (обновлено: 09:46 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/shagonar-1931367799.html
При пожаре на Шагонарской ТЭЦ никто не погиб, заявил глава Тувы
При пожаре на Шагонарской ТЭЦ никто не погиб, заявил глава Тувы - РИА Новости, 06.03.2024
При пожаре на Шагонарской ТЭЦ никто не погиб, заявил глава Тувы
Пропавших в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ нет, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T09:00
2024-03-06T09:46
происшествия
кызыл
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шагонар
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КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Пропавших в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ нет, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в Telegram-канале. Ранее он сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях. Пятнадцать человек эвакуируют в республиканскую больницу Кызыла. В республике введен режим ЧС республиканского значения. "Погибших нет. Пропавших нет. Весь состав смены определен. Всех пострадавших транспортируем в республиканские больницы, включая тех, кому определено амбулаторное лечение. Тяжелобольных перевозим бортом санавиациии", – написал Ховалыг."Местонахождение всех работников смены, во время которой произошел пожар на Шагонарской ТЭЦ, установлено. Общее количество пострадавших при пожаре составило 18 человек, из них трое отпущены на амбулаторное лечение. Еще троим помощь не понадобилась", ­ ­– сообщается в Telegram-канале правительства республики.
кызыл
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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
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происшествия, кызыл, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шагонар, видео
Происшествия, Кызыл, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Шагонар
При пожаре на Шагонарской ТЭЦ никто не погиб, заявил глава Тувы
КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Пропавших в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ нет, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в Telegram-канале.
2024-03-06T09:00
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При пожаре на Шагонарской ТЭЦ никто не погиб, заявил глава Тувы

Ховалыг: при пожаре на Шагонарской ТЭЦ нет погибших и пропавших без вести

© Фото : Владислав Ховалыг/TelegramГлава республики Тыва Владислав Ховалыг на месте пожара на Шагонарской ТЭЦ
Глава республики Тыва Владислав Ховалыг на месте пожара на Шагонарской ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Владислав Ховалыг/Telegram
Глава республики Тыва Владислав Ховалыг на месте пожара на Шагонарской ТЭЦ
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КЕМЕРОВО, 6 мар – РИА Новости. Пропавших в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ нет, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в Telegram-канале.
Ранее он сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях. Пятнадцать человек эвакуируют в республиканскую больницу Кызыла. В республике введен режим ЧС республиканского значения.
«
"Погибших нет. Пропавших нет. Весь состав смены определен. Всех пострадавших транспортируем в республиканские больницы, включая тех, кому определено амбулаторное лечение. Тяжелобольных перевозим бортом санавиациии", – написал Ховалыг.
"Местонахождение всех работников смены, во время которой произошел пожар на Шагонарской ТЭЦ, установлено. Общее количество пострадавших при пожаре составило 18 человек, из них трое отпущены на амбулаторное лечение. Еще троим помощь не понадобилась", ­ ­– сообщается в Telegram-канале правительства республики.
 
ПроисшествияКызылВладислав ХовалыгМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Шагонар
 
 
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