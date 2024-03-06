https://ria.ru/20240306/sevastopol-1931379999.html

Паромы в Севастополе возобновили движение

Паромы в Севастополе возобновили движение - РИА Новости, 06.03.2024

Паромы в Севастополе возобновили движение

Паромы, которые с утра в среду не вышли на линии, возобновили движение в Севастопольской бухте, сообщается в Telegram-канале ГКУ "Дирекция по развитию... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:02

2024-03-06T10:02

2024-03-06T10:06

севастополь

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100204/06/1002040674_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_84371053869799959dfd3e20810b9f9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Паромы, которые с утра в среду не вышли на линии, возобновили движение в Севастопольской бухте, сообщается в Telegram-канале ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". Паромы в Севастопольской бухте временно с утра в среду не осуществляли движение, сообщили ранее в ведомстве. "Паром "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев" возобновляют движение с 08:30", - говорится в сообщении.

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, общество