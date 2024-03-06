https://ria.ru/20240306/sevastopol-1931379999.html
Паромы в Севастополе возобновили движение
Паромы в Севастополе возобновили движение - РИА Новости, 06.03.2024
Паромы в Севастополе возобновили движение
Паромы, которые с утра в среду не вышли на линии, возобновили движение в Севастопольской бухте, сообщается в Telegram-канале ГКУ "Дирекция по развитию... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:02
2024-03-06T10:02
2024-03-06T10:06
севастополь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100204/06/1002040674_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_84371053869799959dfd3e20810b9f9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Паромы, которые с утра в среду не вышли на линии, возобновили движение в Севастопольской бухте, сообщается в Telegram-канале ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". Паромы в Севастопольской бухте временно с утра в среду не осуществляли движение, сообщили ранее в ведомстве. "Паром "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев" возобновляют движение с 08:30", - говорится в сообщении.
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100204/06/1002040674_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_2fd533c9284d18cc6b91e45a35e56580.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество
Паромы в Севастополе возобновили движение
Паромы в Севастополе начали движение в бухте после временного прекращения работы