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В России количество многодетных семей выросло почти на треть за пять лет - РИА Новости, 06.03.2024
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15:14 06.03.2024 (обновлено: 15:30 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/semi-1931487153.html
В России количество многодетных семей выросло почти на треть за пять лет
В России количество многодетных семей выросло почти на треть за пять лет - РИА Новости, 06.03.2024
В России количество многодетных семей выросло почти на треть за пять лет
Количество многодетных семей в России за пять лет увеличилось почти на треть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:14
2024-03-06T15:30
общество
россия
татьяна голикова
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
российское общество "знание"
владимир путин
год семьи
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Количество многодетных семей в России за пять лет увеличилось почти на треть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы увидели за последние пять лет достаточно приличный рост в России многодетных семей... Количество многодетных семей у нас возросло почти на треть за пять лет", - сказала Голикова на просветительском марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи.Она уточнила, что к многодетным относятся семьи, в которых рождено три и более детей. Сейчас в России проживает 2,3 миллиона многодетных семей, отметила вице-премьер.Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ-2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.
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РИА Новости
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общество, россия, татьяна голикова, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", владимир путин, год семьи
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российское общество "Знание", Владимир Путин, Год семьи
В России количество многодетных семей выросло почти на треть за пять лет

Голикова: в РФ количество многодетных семей выросло почти на треть за пять лет

© iStock.com / skynesherСемья обедает
Семья обедает - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© iStock.com / skynesher
Семья обедает. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Количество многодетных семей в России за пять лет увеличилось почти на треть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы увидели за последние пять лет достаточно приличный рост в России многодетных семей... Количество многодетных семей у нас возросло почти на треть за пять лет", - сказала Голикова на просветительском марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи.
Она уточнила, что к многодетным относятся семьи, в которых рождено три и более детей. Сейчас в России проживает 2,3 миллиона многодетных семей, отметила вице-премьер.
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ-2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.
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ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВсемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Российское общество "Знание"Владимир ПутинГод семьи
 
 
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