https://ria.ru/20240306/semi-1931487153.html

В России количество многодетных семей выросло почти на треть за пять лет

В России количество многодетных семей выросло почти на треть за пять лет - РИА Новости, 06.03.2024

В России количество многодетных семей выросло почти на треть за пять лет

Количество многодетных семей в России за пять лет увеличилось почти на треть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:14

2024-03-06T15:14

2024-03-06T15:30

общество

россия

татьяна голикова

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российское общество "знание"

владимир путин

год семьи

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Количество многодетных семей в России за пять лет увеличилось почти на треть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы увидели за последние пять лет достаточно приличный рост в России многодетных семей... Количество многодетных семей у нас возросло почти на треть за пять лет", - сказала Голикова на просветительском марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи.Она уточнила, что к многодетным относятся семьи, в которых рождено три и более детей. Сейчас в России проживает 2,3 миллиона многодетных семей, отметила вице-премьер.Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ-2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

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общество, россия, татьяна голикова, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", владимир путин, год семьи