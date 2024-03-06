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В России количество многодетных семей выросло почти на треть за пять лет
В России количество многодетных семей выросло почти на треть за пять лет - РИА Новости, 06.03.2024
В России количество многодетных семей выросло почти на треть за пять лет
Количество многодетных семей в России за пять лет увеличилось почти на треть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:14
2024-03-06T15:14
2024-03-06T15:30
общество
россия
татьяна голикова
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
российское общество "знание"
владимир путин
год семьи
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Количество многодетных семей в России за пять лет увеличилось почти на треть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы увидели за последние пять лет достаточно приличный рост в России многодетных семей... Количество многодетных семей у нас возросло почти на треть за пять лет", - сказала Голикова на просветительском марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи.Она уточнила, что к многодетным относятся семьи, в которых рождено три и более детей. Сейчас в России проживает 2,3 миллиона многодетных семей, отметила вице-премьер.Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ-2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.
https://ria.ru/20240302/natsproekt-1930721555.html
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общество, россия, татьяна голикова, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", владимир путин, год семьи
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российское общество "Знание", Владимир Путин, Год семьи
В России количество многодетных семей выросло почти на треть за пять лет
Голикова: в РФ количество многодетных семей выросло почти на треть за пять лет