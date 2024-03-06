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Если самолеты США полетят над Россией, они будут падать, предупредил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 06.03.2024 (обновлено: 14:15 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/samolety-1931463296.html
Если самолеты США полетят над Россией, они будут падать, предупредил Песков
Если самолеты США полетят над Россией, они будут падать, предупредил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Если самолеты США полетят над Россией, они будут падать, предупредил Песков
Если над российской территорией полетят американские самолеты, доблестные военные сделают так, чтобы они горели и падали, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:08
2024-03-06T14:15
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
в мире
сша
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Если над российской территорией полетят американские самолеты, доблестные военные сделают так, чтобы они горели и падали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи Песков заявил, что американские танки ездят по российской территории, военные их уничтожают и будут уничтожать дальше. "И если полетят над нашей территорией американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", - сказал Песков. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931117963.html
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россия, дмитрий песков, в мире, сша, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, В мире, США, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Если самолеты США полетят над Россией, они будут падать, предупредил Песков

Песков: военные сделают так, чтобы самолеты США над Россией горели и падали

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookГруппа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Если над российской территорией полетят американские самолеты, доблестные военные сделают так, чтобы они горели и падали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи Песков заявил, что американские танки ездят по российской территории, военные их уничтожают и будут уничтожать дальше.
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"И если полетят над нашей территорией американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", - сказал Песков.
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВ миреСШАВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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