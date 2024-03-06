https://ria.ru/20240306/samolety-1931463296.html

Если самолеты США полетят над Россией, они будут падать, предупредил Песков

Если самолеты США полетят над Россией, они будут падать, предупредил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Если самолеты США полетят над Россией, они будут падать, предупредил Песков

Если над российской территорией полетят американские самолеты, доблестные военные сделают так, чтобы они горели и падали, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:08

2024-03-06T14:08

2024-03-06T14:15

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

в мире

сша

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Если над российской территорией полетят американские самолеты, доблестные военные сделают так, чтобы они горели и падали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи Песков заявил, что американские танки ездят по российской территории, военные их уничтожают и будут уничтожать дальше. "И если полетят над нашей территорией американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", - сказал Песков. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240305/ukraina-1931117963.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, в мире, сша, всемирный фестиваль молодежи — 2024